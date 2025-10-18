Totti e Del Piero al VAR: l’AIA dà il consenso | Aiuteranno gli arbitri nelle decisioni

Clamorosa svolta in Serie A con l’AIA che da il via libera all’ingresso in sala VAR degli ex protagonisti del campionato italiano. Stelle come Totti e Del Piero affiancheranno gli assistenti.

La nuova stagione di Serie A non è iniziata sotto la migliore stella per arbitri e assistenti al VAR nel campionato italiano. Fioccano gli episodi controversi, che hanno fatto gridare allo scandalo gran parte dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori in Italia.

Nelle scorse settimane il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, non ha esitato a bocciare l’operato dei direttori di gara nel massimo campionato italiano. L’ex arbitro ha passato al setaccio gli errori macroscopici commessi dai fischietti nelle gare di Napoli e Juve. Da un lato i partenopei che vennero favoriti nella gara interna contro il Pisa, dall’altro i bianconeri, penalizzati invece in casa del Verona.

Il Napoli vinse di misura la sfida contro la squadra toscana, che ha fortemente contestato la mancata assegnazione di un calcio di rigore a loro favore. L’arbitro della sfida era Crezzini, che punì in modo errato un fallo di mano della squadra nerazzurra, prima del fallo in area di rigore di Kevin De Bruyne.

Ben peggio andò alla Juventus in casa dell’Hellas Verona. In quella occasione, in cui i bianconeri pareggiarono, mister Tudor si scagliò con veemenza contro l’operato di Antonio Rapuano. Il designatore riconobbe gli errori sul campo dell’arbitro, che assegnò un rigore dubbio agli scaligeri e non espulse l’attaccante Orban, dopo un colpo proibito ad un avversario.

Novità al VAR, via libera agli ex calciatori

Una situazione carica di polemiche, dopo poche giornate della nuova stagione. Le innovazioni introdotte, come l’annuncio al pubblico delle scelte dopo revisione VAR, o la bodycam indossata dai direttori di gara, non sono bastate a spegnere i toni polemici.

Una situazione da migliorare, su cui è intervenuto anche un importante ex arbitro come Gianluca Paparesta.

L’ex arbitro apre alla rivoluzione VAR

L’ex direttore di gara, intervistato da Tuttomercatoweb Radio, ha aperto a novità clamorose nel protocollo VAR. Sulla possibilità di inserire ex calciatori in sala revisione: “Ci sono alcuni ex calciatori che potrebbero aiutare nella questione e altri che sarebbero meno preparati. Comunque non è un’idea totalmente da bocciare.”

Parole che aprono ad una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra arbitri e VAR. L’ingresso nella sala dei monitor di ex leggende, come Del Piero o Totti, potrebbe diventare una realtà a stretto giro di posta. Vedremo se Rocchi penserà a questa sorta di innovazione.