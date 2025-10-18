“Sono scomparse le registrazioni”: è una Calciopoli 2.0 | Coinvolte Juve e Napoli

Scoppia una nuova bufera in Serie A, che può assumere i contorni di un’altra Calciopoli. Ecco l’annuncio a sorpresa che coinvolge Napoli e Juve.

Il caso ribattezzato Calciopoli ha segnato la storia recente della Serie A in Italia. Nell’estate del 2006 scoppiò la bomba che coinvolse principalmente la Juventus, oltre a Milan, Fiorentina e Lazio nella massima serie calcistica italiana. Un evento che vide la squadra bianconera retrocessa in Serie B per la prima volta nella sua storia, oltre alla revoca di due scudetti.

Una ferita ancora aperta per la squadra bianconera, che di recente è tornata a galla con le dichiarazioni dei protagonisti dell’epoca. Uno su tutti è Fabio Capello, tecnico di quella Juventus pre Calciopoli. Di recente l’ex allenatore bianconero ha detto che i due scudetti furono tolti ingiustamente alla Vecchia Signora dopo le vicende giudiziarie.

A tal proposito ha fatto discutere anche la sentenza della Cassazione, risalente a marzo 2025, proprio sulla vicenda Calciopoli. Brescia e Bologna, retrocesse nella stagione 2004/05, chiesero un risarcimento economico puntando sulla classifica sfalsata in quell’annata.

Ma la sentenza di marzo della Cassazione si è pronunciata contro i due club, svelando come gli eventi di frode sportiva non avessero determinato un mutamento della classifica finale.

Calciopoli senza fine in Serie A, annuncio su Napoli e Juve

Una sentenza che riprende quanto stabilito già nel processo di Napoli. Gli eventi di Calciopoli non alterarono in modo significativo l’esito sportivo del campionato 2004-05.

Un verdetto che continua però a far discutere i protagonisti dell’epoca, oltre ai tifosi ed agli addetti ai lavori. In particolare di recente hanno diviso il web le parole dell’influencer Fabio Bergomi, intervistato dal podcast Centrocampo su You Tube.

L’ombra di Calciopoli torna sul campionato italiano

Il volto web, legato all’informazione sportiva interista, ha puntato il dito contro la sentenza che ha definito come i risultati dell’epoca di Calciopoli non fossero stati alterati. Bergomi ha detto: “Quei risultati con i gol dentro di 1 metro sono delle grandissime balle. I risultati sono stati alterati. Ma come lo son stati l’altro giorno in Napoli-Pisa e a sfavore della Juve a Verona.”

Poi un parallelo con le passate stagioni: “Oggi abbiamo più tecnologia e mi sento più sicuro. Ti ricordo dopo tutto quello che è successo che sono spariti dei nastri. Sono intervenute Le Iene, Pjanic… Quando la Juve è andata un attimo in difficoltà sono ricomparsi i fantasmi e son scomparse delle cassette.”