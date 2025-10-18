Picchiato da Alex Del Piero: la confessione dell’ex talento della nazionale azzurra | Lo ha fatto davanti a tutti

Ha del clamoroso il retroscena che coinvolge Alex Del Piero. L’ex talento della nazionale azzurra ha confessato tutto. Ecco cosa è successo davanti alle telecamere.

È uno dei simboli inossidabili del calcio italiano a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000, Alex Del Piero ha legato la sua carriera ai colori della Juventus ma è entrato nel cuore di molti tifosi italiani. Il suo addio alla Vecchia Signora ed alla Serie A emozionò tutti gli appassionati calcistici.

Uno dei pochi esempi di calciatori in grado di abbattere le barriere con la loro classe, al pari dei vari Roberto Baggio, Gianni Rivera o Francesco Totti. Tutti numeri 10, proprio come Pinturicchio, come lo soprannominò affettuosamente Gianni Agnelli.

Nonostante la rottura con il club bianconero, l’ex attaccante resta indissolubilmente legato alle vicende della Vecchia Signora. Di recente è intervenuto in tv, per commentare la rete di quello che viene universalmente considerato il suo allievo in casa bianconera, ovvero Kenan Yildiz.

L’iconico capitano della Juve è stato protagonista di un divertente siparietto con il turco classe 2005, che da Del Piero ha ripreso l’esultanza ed il numero di maglia. Commentando il gol del turco l’ex numero 10 bianconero ha fatto i complimenti a quello che è considerato naturalmente il suo erede.

Retroscena Del Piero, la confessione del difensore dopo anni

Ma tornando indietro nel tempo, ha sorpreso il web una confessione fatta da un difensore, ex astro nascente della Nazionale azzurra. Stiamo parlando di Fabiano Santacroce, classe ’86, che ha giocato con tante squadre in Italia.

Dal Parma al Napoli, passando per Padova e Como dove ha debuttato. Ha disputato tre stagioni anche nel Brescia. Proprio con le Rondinelle, nella stagione 2005-06, incrociò Alex Del Piero in Serie B.

Santacroce e il colpo proibito subito da Del Piero in Serie B

In quella stagione i bianconeri erano retrocessi in seguito ai fatti di Calciopoli. L’ex difensore, ai microfoni del Centrocampo podcast, ha raccontato le sue emozioni nel marcare quello che era uno dei suoi idoli, ovvero il numero 10 della Juve di allora.

Ecco il racconto dell’ex calciatore, che all’epoca dei fatti aveva 20 anni: ” È stato emozionante giocare, ma soprattutto sono riuscito ad imparare qualcosa. Accadde un fatto che mi rimase impresso tantissimo. Vado a marcare Del Piero su calcio d’angolo, stavo ovviamente a 30 cm di distanza, quasi non mi veniva neanche di toccarlo. Quando parte il calcio d’angolo Del Piero mi si avvicina, mi da una gomitata alla bocca dello stomaco e poi si allontana. Mi aveva preso due metri.” Il difensore poi ha continuato il suo racconto, svelando come poi si fossero agonisticamente picchiati in campo a suon di falli.