Osimhen chiama il suo amicone ad Istanbul, lui vede i soldi e accetta l’offerta | Lascia Napoli il 1° gennaio

Il bomber nigeriano ha convinto un suo grande amico dei tempi di Napoli a trasferirsi in Turchia: è tutto fatto, affare chiuso entro l’1 gennaio.

Ora si inizia a fare sul serio. Dopo la seconda sosta nazionali, i club devono obbligatoriamente iniziare a macinare risultati. In questa fase della stagione infatti ci si gioca tanto: dal futuro in campionato a quello nelle coppe europee, senza considerare poi anche le varie coppe nazionali. Le squadre dunque lavorano agli ordini dei rispettivi tecnici per cercare di fare il meglio possibile.

Allo stesso modo però le società si muovono su altri fronti. E uno di questi, sebbene sia chiuso, è il calciomercato. Basti pensare per esempio alla Juventus, che dopo aver perso ancora Gleison Bremer per circa due mesi a causa della rottura del menisco, si è decisa ad iniziare ad intavolare le trattative già in vista del mercato di gennaio per un difensore centrale.

Anche le altre squadre però trattano per dei possibili trasferimenti. Uno di questi sarebbe in casa Napoli, dove uno dei top player della rosa di Antonio Conte sarebbe pronto a salutare e a raggiungere Victor Osimhen in Turchia. A fronte di una ricca proposta economica, questo calciatore direbbe subito sì, lasciando il popolo partenopeo senza parole.

Addio Napoli, un altro big raggiunge Osimhen

Secondo gli ultimi rumors provenienti dalla Turchia, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino un altro calciatore del Napoli dopo aver preso Osimhen, per il quale sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo in caso di qualificazione al turno successivo di Champions League.

Stiamo parlando di Zambo Anguissa, centrocampista fondamentale negli schemi di Antonio Conte, il quale già in estate lo ha convinto a farlo rimanere, ma che questa volta molto probabilmente potrà farci davvero poco.

Soldi in arrivo per lui e per il Napoli

Per convincerlo a trasferirsi ad Istanbul, il Galatasaray, oltre a contare sull’opera di convincimento di Osimhen, metterà sul piatto un ricco ingaggio per il centrocampista del Camerun.

Lo stesso accadrà poi con il Napoli, dove verrà presentata una ricca offerta per il cartellino, che di sicuro Aurelio De Laurentiis, vista anche l’età non più tenerissima del giocatore, vorrà quanto meno ascoltare.