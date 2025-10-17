Sinner, ci risiamo: annunciato nuovo forfait | Il suo fisico non regge più

Jannik Sinner ha ufficializzato il suo programma in quest’ultima parte del 2025. I tifosi sono delusi e spiazzati, il forfait è ufficiale

Il ritiro dal Masters 1000 di Shangai a causa di una drammatica crisi di crampi innescata con ogni probabilità da condizioni climatiche insostenibili sembra già un lontano ricordo. Jannik Sinner infatti sembra aver ritrovato una condizione fisica più che accettabile.

Il numero 2 del ranking Atp una volta tornato in Italia ha avuto modo di staccare la spina per qualche giorno, 48 ore di riposo assoluto prima di riprendere gli allenamenti in vista dell’ultimo segmento di questa intensa stagione.

Rimettersi in forma in tempi rapidi è l’imperativo categorico per il fuoriclasse altoatesino che in questi giorni si trova a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, per prendere parte al torneo di esibizione più ricco di sempre.

Stiamo parlando dell’ormai celeberrimo Six Kings Slam in cui si affrontano sei stelle del tennis mondiale pronte a contendersi un montepremi da leccarsi i baffi: il torneo saudita infatti mette in palio la bellezza di 6 milioni di dollari.

Sinner, i crampi sono dimenticati

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento Sinner ha di fatto annunciato i suoi piani da qui alla fine del 2025. Prima però ha regalato un commento su quanto accaduto a Shangai che aveva fatto preoccupare tutti.

“I crampi a Shanghai? Credo fossero dovuti a un fattore mentale. Ho parlato col mio team, il mio comportamento non era buono. Se combini tutte le cose con il caldo e l’umidità, alla fine mi ha tirato giù e l’ho sentito fisicamente. È stato un errore mio. Però impari da queste cose. I crampi possono succedere, non è successo solo a me, ora è tutto a posto“.

L’annuncio è ufficiale, il forfait spiazza i tifosi

Infine il tanto atteso annuncio relativo ai suoi prossimi impegni che hanno lasciato l’amaro in bocca ai molti appassionati: “Ho fatto due giorni di pausa, poi ci siamo rimessi al lavoro. Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Sono pronto per Riad ma soprattutto per i tornei di Vienna, Parigi e Torino. Speriamo di finire per bene l’anno“.

Il fuoriclasse di San Candido non ha dunque menzionato la fase finale di Coppa Davis che quest’anno si disputa in Italia, a Bologna. La Nazionale guidata da capitan Volandri si presenta da bi campione in carica e sogna di centrare uno storico tris, ma a quanto pare dovrà farlo senza il suo tennista più forte