Serie A, sabato da urlo: insidia Torino per il Napoli. All’Olimpico Roma-Inter per palati fini

Esami importanti nella settima giornata di campionato per le due capolista: il Napoli vuole allungare, la Roma per stupire contro l’Inter

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali tornano le competizioni per club per la gioia di milioni di tifosi e di appassionati. In Serie A si disputa la 7/a giornata in un campionato che vede le grandi favorite della vigilia già stagliarsi nei quartieri alti della classifica.

Si tratta di un turno ricco di sfide ad alta tensione, con un sabato per cuori forti e palati fini. I due anticipi più intriganti si giocano a Torino e a Roma: Allo stadio del ‘Grande Torino’ i granata di Marco Baroni, a caccia di punti dopo un avvio di stagione difficile, ospitano il Napoli capolista e campione d’Italia.

Entrambe le squadre si presentano a questa gara con qualche problema di formazione: in particolare gli azzurri costretti a fare a meno di pezzi importanti come Buongiorno, Lobotka e forse Politano non ancora al massimo della forma.

Quella tra granata e azzurri sarà una sfida di grande interesse anche per la presenza di due grandi ex, uno per parte: il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic tornerà a Torino da avversario mentre Giovanni Simeone, nuovo centravanti del Toro, proverà a battere il ‘suo’ Napoli.

Un sabato da urlo, campionato tutto da vivere

Sulla carta il pronostico del match è abbastanza chiuso: il Napoli è di gran lunga favorito per la conquista dei tre punti e del resto anche i numeri sono dalla sua parte. Gli azzurri hanno vinto tutte le ultime quattro gare disputate al Grande Torino e non hanno intenzione di fermarsi qui.

Molto più incerte e non potrebbe essere altrimenti sono le previsioni in merito al pronostico del vero big match di questa 7/a giornata, la sfida in programma allo stadio Olimpico tra la Roma e l’Inter.

All’Olimpico un match tutto da vivere

I giallorossi si trovano in testa appaiati al Napoli ma i nerazzurri di Chivu dopo un avvio incerto hanno collezionato 5 successi consecutivi, tre in campionato e due in Champions League. I vice campioni d’Europa sono superiori ai capitolini anche in virtù della ritrovata forma di alcuni big.

Per contrastare giocatori del calibro di Dimarco, Calhanoglu, Dumfries e Lautaro Martinez la Roma dovrà disputare una partita perfetta e senza sbavature. Gasperini si affida per questo ai pezzi da novanta, da Koné a Soulé passando per un Paulo Dybala pronto ad entrare a partita in corso. Ci sarà da divertirsi.