Perdiamo di proposito e andiamo al Mondiale: c’è una falla nel sistema della FIFA | Qualificazioni truccate

Scoperta una falla nel sistema di qualificazioni al Mondiale del 2026. C’è una squadra costretta a perdere per accedere al turno successivo, ecco il meccanismo che fa gridare allo scandalo.

La sosta di ottobre per le Nazionali ha riservato diverse ufficialità per quanto riguarda la partecipazione ai prossimi Mondiali del 2026. Su 48 squadre partecipanti già 28 nazionali sono sicure di partecipare al torneo in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Ci sono ovviamente le tre selezioni dei paesi ospitanti, insieme a Brasile e Argentina, come squadre più blasonate del Sud America. C’è poi la sorpresa Capo Verde, il più piccolo paese di sempre a partecipare ai Mondiali di calcio. Una novità clamorosa per il minuscolo arcipelago, che fino a quindici anni fa non aveva mai giocato neanche la Coppa d’Africa.

Per quanto riguarda l’Europa, l’unica squadra già certa del pass per il torneo iridato è l’Inghilterra. Trascinata dal solito Harry Kane, doppietta per il bomber contro la Lettonia, la nazionale guidata da Tuchel è diventata la prima squadra UEFA con in mano il biglietto per il Mondiale della prossima estate.

L’Italia di Gennaro Gattuso ha invece conquistato matematicamente il minimo obiettivo, ovvero il secondo posto nel girone I. Gli azzurri hanno trovato l’ennesima vittoria contro Israele, quattro su quattro per l’ex centrocampista in panchina, assicurandosi quantomeno l’accesso agli spareggi per accedere alla manifestazione iridata in programma nel 2026.

Falla nel sistema di qualificazione ai Mondiali

Per la terza volta consecutiva, a meno di un tracollo della capolista Norvegia, l’Italia passerà dalla forca degli spareggi per conquistare la qualificazione ai Mondiali. La speranza del nuovo CT e dei tifosi azzurri è che la Nazionale riesca ad interrompere la maledizione dei playoff, che nelle due edizioni precedenti ci hanno condannato.

Curiosa poi, sempre in ottica spareggi, la situazione di una minuscola nazionale europea. La compagine è costretta a perdere per accedere agli spareggi per il Mondiale, che sarebbero un risultato storico.

Paradosso San Marino: se perde avanza nelle qualificazioni

Il paradosso emerso riguarda la Nazionale di San Marino. La compagine del microstato ha riscritto la propria storia nella passata edizione della Nations League.

Vista la situazione del girone H, dove San Marino è fanalino di coda, alla piccola nazionale converrebbe perdere con un ampio scarto contro la Romania. Questo perché la nazionale rumena, anche lei vincente del proprio gruppo in Nations League, può ancora arrivare agli spareggi tramite il secondo posto nel girone.