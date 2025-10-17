Lampo improvviso in FIGC: cambia il capo delegazione dell’Italia | Dopo Buffon un’altra leggenda juventina

Novità ufficiale in casa FIGC, cambia il capo delegazione della Nazionale azzurra. Dopo Gigi Buffon arriva un’altra figura leggendaria del mondo Juve.

La sosta di ottobre ha consegnato all’Italia di Gennaro Gattuso la matematica certezza di approdare agli spareggi per il Mondiale del 2026. La nazionale azzurra per la terza volta consecutiva dovrà passare dal turno ad eliminazione diretta per accedere al torneo iridato. Con la speranza che la terza occasione abbia un epilogo diverso rispetto ai due precedenti.

La situazione nel gruppo I di qualificazione ai Mondiali è piuttosto chiara. La Norvegia viaggia con passo spedito verso il primo posto del girone, l’unico che vale il pass diretto alla manifestazione in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.

La nazionale scandinava, guidata da un inarrestabile Haaland in attacco, ha vinto tutte le gare disputate fin qui. Ora la classifica recita Norvegia a 18 punti ed Italia a 15, per entrambe mancano due gare per terminare il girone. L’ultima e flebile speranza azzurra per raggiungere direttamente il Mondiale è rappresentata dalla possibilità che gli scandinavi perdano sia lo scontro diretto che la sfida contro l’Estonia.

Proprio la sconfitta per 3-0 al debutto del girone in casa della Norvegia è costata la panchina a Luciano Spalletti. I vertici federali hanno scelto Gennaro Gattuso come nuovo CT, con il capodelegazione Gigi Buffon tra i primi ad annunciare l’arrivo dell’ex centrocampista in panchina.

Nuovo capo delegazione Italia, altra leggenda dalla Juve

L’ex estremo difensore, figura leggendaria della Juventus, venne nominato dirigente federale nell’estate del 2023. Nel suo ruolo di raccordo tra il Presidente federale e la Nazionale si sta impegnando per riportare in alto nel mondo i colori azzurri.

In parallelo la FIGC ha ufficializzato una nuova nomina a capodelegazione, ma stavolta per quanto riguarda la Nazionale femminile. E la scelta è ricaduta su un altro simbolo della squadra bianconera.

Capodelegazione Nazionale femminile: scelta Sara Gama

L’ex calciatrice Sara Gama è stata nominata capodelegazione dell’Italia Femminile. Per lei in carriera sono state 135 le presenze in azzurro, mentre con la Juve ha giocato per nove stagioni. Un altro simbolo della squadra juventina viene accolta nella famiglia della FIGC.

L’ex capitano dell’Italia ha commentato con felicità la nomina, ed è stata accolta con calore dal presidente Gravina.