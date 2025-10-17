BOOOM, boato assordante: terribile incidente per Giampaolo Pazzini | Soccorsi immediatamente sul posto

Un clamoroso incidente ha coinvolto la vettura di Giampaolo Pazzini. Boato assordante e corsa dei soccorsi, ecco la ricostruzione dei fatti.

È stato uno dei bomber più iconici degli anni 2000, trovando spazio e gioie personali anche con la maglia azzurra dell’Italia. Giampaolo Pazzini è uno dei volti simbolo degli attaccanti opportunisti nel nostro campionato italiano. Oggi apprezzato opinionista e commentatore tecnico in tv, nel corso della sua lunga e prolifica carriera ha dato filo da torcere a difensori e portieri in lungo e in largo per la penisola calcistica.

La sua carriera parte precocemente, vedendolo entrare a soli 15 anni nel settore giovanile dell’Atalanta, con cui debutta in prima squadra a 19 anni. Nella stagione 2003-04 la Dea torna a giocare nel massimo campionato anche grazie alle reti di Pazzini, che in quella Serie B sigla 9 marcature.

Il primo anno in Serie A con gli orobici durerà poco, perché a gennaio 2005 passerà alla Fiorentina. Al termine della stagione vince anche il premio come miglior giovane del campionato. In viola resterà per cinque stagioni, dove arriveranno 33 reti in 136 presenze.

In seguito arriva un triennio d’oro con la maglia della Sampdoria. A Genova formerà una coppia del gol con Antonio Cassano, sfiorando anche la conquista della Coppa Italia, poi persa ai rigori contro la Lazio. All’età di 27 anni poi arriveranno le esperienze sulle due sponde di Milano.

Schianto per l’auto di Pazzini: cosa è accaduto a Milano

Il centravanti disputerà due stagioni con l’Inter, in cui colleziona 60 presenze e 19 gol. Poi i nerazzurri lo cederanno al Milan, nella trattativa che porterà l’ex compagno Cassano in nerazzurro. La prima stagione nel Diavolo si chiuderà con 15 gol messi a segno in campionato.

Proprio durante l’avventura rossonera accadde un episodio incredibile, che ebbe per protagonista la macchina del centravanti.

Muntari distrugge la macchina di Pazzini: caos a Milanello

Il racconto è emerso nel libro Milanello – La casa del Diavolo, redatto da Peppe Di Stefano. I protagonisti della vicenda sono il centravanti toscano e Sulley Muntari. Già compagni ai tempi dell’Inter, l’attaccante fece uno scherzo al centrocampista, che gli costerà caro.

Dopo un allenamento a porte chiuse Pazzini si accostò all’auto di Muntari, scese di soppiatto sfruttando il semaforo rosso, salì il gradino del Mercedes del centrocampista e sferrò un forte pugno sul vetro che lo fece spaventare. La mattina dopo arriverà la vendetta del centrocampista, di nascosto Muntari spostò col suo potente fuoristrada la macchina di Pazzini, facendola schiantare dentro un’aiuola.