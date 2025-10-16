Tornano i campionati: domani in campo il PSG | Si gioca anche in Liga e Bundesliga

Dopo la sosta nazionali si tornano a giocare i campionati: domani sera c’è PSG-Strasburgo, ma anche una sfida di Liga e una di Bundesliga.

E’ stata una sosta nazionali intensa quella che si è appena conclusa. Le varie selezioni si sono date battaglia per ottenere punti preziosi per accedere al prossimo Mondiale. Altre, tra cui la nostra Italia, sono invece riuscite ad avere la matematica certezza di giocare il playoff.

Ora c’è grande attesa per la prossima pausa di novembre, la quale decreterà le ultime qualificate, prima di giocare appunto gli spareggi a marzo ed avere un quadro completo della situazione in ottica coppa del mondo.

Nel frattempo però adesso è il momento di vedere di nuovo in azione le squadre di club, con il ritorno dei campionati. Già nella giornata di domani infatti ci saranno le prime partite. Vediamo il quadro completo delle sfide in programma, che vedranno protagonista anche il PSG di Luis Enrique.

I parigini vogliono tornare a dominare

Sebbene possa sembrare impossibile, il PSG nel corso degli ultimi tempi ha fatto non poca fatica in Ligue 1. Basti considerare che nelle ultime tre partite, su nove punti disponibili, i ragazzi di Luis Enrique ne hanno portati a casa solamente quattro. Infatti prima è arrivata la sconfitta contro i rivali del Marsiglia, poi la pronta ripresa in casa contro l’Auxerre e infine, prima della sosta, è giunto un pari con il Lille.

Detto ciò, è chiaro che il club parigino voglia tornare a macinare punti e vittorie in patria, e l’idea è quella di partire già dalla sfida di questa sera, quando alle ore 21.00 affronterà al Parco dei Principi lo Strasburgo. Un avversario piuttosto ostico, visto che al momento si trova al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dal Paris.

Si gioca anche in Spagna e in Germania

Oltre che in Francia, nei grandi campionati si giocherà anche in Spagna e in Germania. La Liga vedrà di scena un Real Oviedo-Espanyol alle ore 21.00, mentre la Bundesliga un succulento Union Berlino-Borussia Monchengladbach.

Per quanto riguarda invece la Serie A e la Premier League bisognerà attendere la giornata di sabato per una scorpacciata di partite.