Norvegia-Italia si rigioca: annuncio ufficiale da Coverciano | Possiamo ancora arrivare primi nel girone

L’Italia intera fa festa: il match perso malamente con la Norvegia ad Oslo dovrà essere rigiocato. Ora possiamo ancora arrivare primi nel girone.

Si è conclusa anche la seconda pausa nazionali di questa stagione. L’Italia, ancora una volta, ha fatto bottino pieno, vincendo due partite su due valevoli per il girone di qualificazione ai Mondiali. Certo pure sta volta gli avversari, con tutto il rispetto, non erano irresistibili. Tuttavia vincere è sempre bello, e ha portato gli azzurri ad ottenere la certezza matematica di un posto ai playoff.

In realtà però la speranza di arrivare primi ancora c’è, almeno dal punto di vista aritmetico. Servirebbe però un suicidio sportivo della Norvegia. Infatti gli azzurri per sperare di agguantare la prima piazza nel gruppo, devono sperare in una sconfitta o in un pareggio della selezione scandinava in casa contro l’Estonia, per poi vincere in Moldova e battere gli avversari nello scontro diretto previsto a San Siro.

Un intreccio molto complicato dunque per noi. Eppure in queste ultime ore c’è chi ha dato un ulteriore barlume di speranza agli azzurri. A quanto pare infatti la sfida persa malamente all’andata ad Oslo proprio con la Norvegia, verrà rigiocata, e ci consentirà ancora di avere una chance per qualificarci direttamente al Mondiale.

Annuncio da non credere: si rigioca Norvegia-Italia

Al termine della partita vinta per 3-0 martedì sera contro Israele, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il capitano azzurro Gigio Donnarumma. Ed è stato proprio lui che si è detto volenteroso di voler giocare la partita persa in Norvegia.

Cosa che ovviamente non potrà accadere, ma che per un attimo aveva sganciato una vera e propria bomba facendo sognare i tifosi azzurri e tutto il nostro paese.

Le parole di Gigio

”Sbagli una partita e sei ai playoff. Normale che la vorrei rigiocare, eravamo in bambola. Ma bisogna guardare avanti e pensare alle gare di novembre. Questa squadra è forte e sono sicuro ci qualificheremo”.

Così Donnarumma, che ha espresso rammarico per quella sconfitta, ma anche grande voglia di rivalsa. Con la speranza che questa ci sia nei playoff, portandoci a giocare un Mondiale che per la nostra storia manca da troppi anni.