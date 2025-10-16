L’incubo è finito: dopo più di un anno torna a giocare per la Juventus | Può essere la soluzione di Tudor

Il tecnico croato in maniera quasi inaspettata riaccoglie un grande rinforzo, pronto a tornare in campo con la Juve dopo più di un anno dall’ultima volta.

Gli infortuni nel mondo del calcio sono una costante che purtroppo condizionano spesso la stagione dei calciatori che li patiscono ma anche degli stessi club. Provare per credere verrebbe da dire. Se prendiamo come riferimento la Juventus, lo scorso anno le cose sono andate male sì per una gestione non positiva di mister Thiago Motta, che però per gran parte dell’anno non ha avuto a disposizione i migliori interpreti della rosa.

Prima Bremer, che si è rotto il crociato (e ora ha avuto un problema al menisco), poi Cabal, che ha patito lo stesso guaio. Senza considerare i tanti infortuni muscolari, e quello di un certo Milik, che pare ormai essere sparito proprio dai radar. Il centravanti polacco infatti non scende in campo da più di un anno, e ad oggi, che i suoi problemi sembravano essere risolti, la sua assenza sembra quasi un mistero.

Proprio in queste ore però è arrivata una notizia che ha fatto sobbalzare dal divano i tifosi juventini e lo stesso mister Igor Tudor. Appunto dopo più di un anno dall’ultima volta, il calciatore sembra aver finito il proprio incubo, ed è pronto a fare ritorno in campo.

Tudor esulta: torna una pedina importante

Oltre a Milik, c’è un altro calciatore che non gioca da più di un anno con la maglia bianconera. Stiamo parlando di Fabio Miretti. Lo scorso anno il centrocampista è stato in prestito al Genoa, e dunque non è sceso in campo con la Juve.

Tornato a Torino in estate, si è parlato spesso di un suo possibile addio. Alla fine però il ragazzo è rimasto, anche se a causa degli infortuni fino ad ora non è stato mai a disposizione di Igor Tudor. Ma il suo calvario adesso sembra essere finalmente concluso.

Svolto allenamento in gruppo

Stando alle ultime indiscrezioni, Miretti sarebbe tornato ad allenarsi in gruppo, e addirittura potrebbe essere convocato da mister Igor Tudor per la trasferta di Como.

Difficile che il ragazzo torni subito in campo, ma quanto meno nelle prossime settimane il tecnico croato potrà avere una soluzione in più in mezzo al campo.