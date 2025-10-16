Il Milan rompe con la Federazione: mai più calciatori in nazionale | Furlani mette di mezzo gli avvocati

Il Milan è furioso a causa dei problemi fisici accusati da alcuni giocatori impegnati in Nazionale. L’ad Giorgio Furlani adisce le vie legali

La sosta per gli impegni delle Nazionali ha messo nei guai Massimiliano Allegri. Diversamente dai colleghi delle principali avversarie per il vertice della classifica il tecnico del Milan ha perso giocatori di primissimo piano causa infortuni.

A pochi giorni dal ritorno del campionato che vedrà i rossoneri affrontare la Fiorentina al Meazza nella sfida valida per la 7/a giornata di campionato l’allenatore livornese deve fare i conti con un paio di assenze molto importanti.

Il primo a dare forfait contro i viola dell’ex tecnico Stefano Pioli è Alexis Saelemaekers: il forte esterno belga tornato dalla stagione trascorsa in prestito alla Roma ha infatti rimediato una lesione al muscolo flessore della gamba destra.

Un’assenza molto pesante per i rossoneri e soprattutto per Allegri che nutre grande considerazione nei confronti di Saelemaekers, come dimostra il suo utilizzo da titolare in tutte le sei gare di campionato finora disputate. Ora però l’ex allenatore della Juventus dovrà trovare una soluzione alternativa sulla fascia destra.

Milan furibondo, Allegri perde i pezzi

L’altro pezzo da novanta che il Milan non potrà schierare almeno per le prossime 2/3 settimane è Christian Pulisic: l’attaccante americano si è fatto male al bicipite femorale della gamba destra in occasione della sfida amichevole tra Stati Uniti e Australia.

Un ko che ha mandato su tutte le furie Allegri e la dirigenza milanista al completo: l’ex stella del Borussia Dortmund era partito per gli Stati Uniti alle prese con un lieve ma fastidioso affaticamento muscolare. Il club rossonero si era per questo raccomandato con la Federcalcio americana, sperando che il giocatore venisse risparmiato.

Giorgio Furlani accisa la Federazione, pronte le azioni legali

Per questo motivo sia l’amministratore delegato Giorgio Furlani che il direttore sportivo Igli Tare sono a dir poco infuriati con la Federazione statunitense per il modo in cui Pulisic è stato gestito.

Il commissario tecnico della Nazionale a stelle e strisce, l’allenatore argentino Mauricio Pochettino, ha schierato l’ex Chelsea titolare nonostante fosse ampiamente informato sui fastidi muscolari accusati da Pulisic in precedenza. A pagare i danni di una scelta così sconsiderata sarà proprio il Milan che dovrà fare a meno dell’attaccante più prolifico e in forma almeno per qualche settimana.