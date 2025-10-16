Daniele De Rossi torna a ballare: firma sabato alle 17.10 | Stipendio da 500.000€

A più di un anno dall’addio alla Roma, Daniele De Rossi torna in panchina: c’è la data e anche l’orario della firma, cioè sabato alle 17.10.

Ci sono allenatori che per spiccare il volo e avere una grande carriera in panchina hanno bisogno di fare tanta gavetta. Ce ne sono altri invece che in pochi anni guidano già grandi squadre con maestria, nonostante non siano passati da altre esperienze. Uno di quelli che pareva aver fatto un percorso del genere è senza dubbio Daniele De Rossi.

Chiamato dalla sua Roma a gennaio di del 2024, dopo l’esonero di Mourinho, Capitan Futuro ha fatto bene nei primi mesi sulla panchina giallorossa, sembrando dunque quasi un predestinato. Nella stagione successiva però la società, nonostante gli avesse rinnovato il contratto, non gli ha dato grande fiducia, e dopo poche partite lo ha mandato a casa.

Da allora DDR è alla ricerca di una nuova esperienza. Le voci sul suo conto in realtà ci sono state, anche se non hanno portato a nulla di concreto. Adesso per a quanto pare le cose andranno diversamente. Il campione del mondo 2006 infatti è pronto per tornare in panchina, e ci sarebbero anche data e orario per la sua firma.

De Rossi torna in panchina: l’annuncio arriva sabato pomeriggio

Sabato pomeriggio riparte la Serie A, e alle ore 15.00 avremo due sfide. Una è quella tra il Pisa e il Verona. Un vero e proprio scontro salvezza. Tuttavia è possibile che da questa gara esca fuori il primo esonero della stagione.

Sia Alberto Gilardino che Paolo Zanetti sono infatti a rischio, e una sconfitta potrebbe far saltare l’una o l’altra panchina. E al loro posto uno dei nomi più caldi è proprio quello di Daniele De Rossi, pronto a tornare così in pista.

Dipenderà tutto dalla partita

E’ facile intuire dunque che il futuro di DDR potrebbe dipendere tutto da questa partita. E’ altrettanto vero però che alle 17.10 di sabato, quando la gara sarà terminata, l’ex centrocampista della Roma potrebbe già aver firmato il contratto.

Staremo a vedere come andranno le cose. Capitan Futuro ci spera. E chissà se da questo Pisa-Hellas Verona venisse fuori un pareggio cosa potrebbe accadere.