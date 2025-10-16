A Maranello c’è una talpa, Leclerc ed Hamilton se ne sono accorti | I piloti sbottano: o lui o noi

Resa dei conti in vista in casa Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc lanciano un avvertimento alla dirigenza. La situazione è critica

Mancano ancora sei gare al termine del campionato del mondo di Formula Uno 2025 e la corsa al titolo è ormai ristretta ai due alfieri della McLaren: saranno Oscar Piastri e Lando Norris, divisi da appena una ventina di punti, a contendersi lo scettro di miglior pilota del pianeta.

Un duello emozionante e aperto che purtroppo ha visto la Ferrari indossare i panni della spettatrice non pagante fin dall’inizio della stagione. Con enorme delusione da parte dei tifosi la scuderia di Maranello non è mai stata competitiva.

L’ingaggio di un fuoriclasse del calibro di Lewis Hamilton al posto di Carlos Sainz non è bastato a restituire alla Rossa il ruolo di monoposto da battere come milioni di tifosi e lo stesso management auspicavano.

Anzi, rispetto allo scorso anno il Cavallino Rampante ha compiuto non uno ma svariati passi indietro. Nel 2024 la Ferrari era riuscita a vincere dei gran premi, tra i quali due su circuiti classici e di prestigio come Monte-Carlo e Monza.

Hamilton e Leclerc su tutte le furie

La SF-25 invece si è rivelata fin dall’inizio una macchina sbagliata così come inadeguata è stata spesso la gestione delle gare da parte del team. Se è vero che un Mondiale può spesso decidersi ai box la Ferrari si è dimostrata di gran lunga inferiore rispetto alla concorrenza.

Non è un caso che i contrasti tra i due piloti e alcuni componenti dello staff si siano acuiti con il passare delle settimane: sconfitta dopo sconfitta il nervosismo si è impadronito di Hamilton e Leclerc i cui rapporti con gli ingegneri di pista si sono progressivamente deteriorati.

La talpa è stata scoperta, resa dei conti definitiva

Uno di questi è senza dubbio il Responsabile dell’Ingegneria di Pisa Matteo Togninalli il quale secondo quanto riportato dal portale Motorpaddock365 sarebbe inviso sia ai due piloti che ad alcuni membri del team.

Togninalli è dunque finito sotto accusa in primis per i risultati a dir poco modesti conseguiti dalla Ferrari in questa desolante stagione e poi a causa di prese di posizione considerate fin troppo drastiche, opinioni che hanno generato parecchi contrasti all’interno della scuderia.