L’Italia esulta: il playoff sarà una passeggiata | Evitati i maggiori pericoli, si va al Mondiale

La qualificazione dell’Italia ai Mondiali passerà per l’ennesima volta dai playoff. C’è una notizia ottima per la nazionale azzurra, ora la strada per il torneo è tutta in discesa.

Il cammino dell’Italia verso i prossimi Mondiali del 2026 è tutt’altro che agevole per la squadra azzurra. La nazionale al debutto è stata sconfitta per 3-0 in casa della Norvegia, vera e propria schiacciasassi del girone I. La selezione scandinava, guidata da Haaland in attacco, ha vinto tutte le gare del gruppo di qualificazione al torneo iridato, vantando una differenza reti abissale rispetto alla concorrenza.

Proprio la sconfitta al debutto del gruppo I è costata la panchina azzurra a Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli è stato sostituito da Gennaro Gattuso. La nazionale azzurra col nuovo CT in panchina ha collezionato tre vittorie in altrettante gare.

Ma il primo posto della Norvegia appare inattaccabile per gli azzurri nelle ultime gare del girone. Se anche la truppa guidata da Gattuso dovesse vincerle tutte, compreso lo scontro diretto in casa con gli scandinavi, la differenza reti è abissale.

La selezione norvegese, a due gare dal termine del calendario, vanta una differenza reti di 26 gol in suo favore. Per l’Italia, che ha una gara in più da recuperare, il conto delle reti in positivo è di sette gol.

L’Italia vede i playoff per il Mondiale: il punto sugli avversari

Ecco perché, salvo un tracollo difficile da pronosticare della Norvegia, la qualificazione al Mondiale 2026 per gli azzurri passerà ancora una volta dai playoff. Nei due precedenti turni eliminatori gli azzurri vennero sconfitti, perdendo il pass per il torneo iridato.

Nel 2022 ad eliminare gli azzurri fu la Macedonia del Nord in semifinale. Quattro anni prima invece fu la Svezia ad estromettere l’Italia, all’epoca guidata da Ventura in panchina.

Svezia (quasi) fuori dal Mondiale 2026: sospiro di sollievo Italia

Proprio la nazionale scandinava ha quasi perso ogni residua speranza di partecipare al Mondiale del 2026, in programma la prossima estate tra Messico, Canada e Stati Uniti. Finora la Svezia è ultima nel suo girone, con 1 solo punto arrivato dopo quattro partite.

Un flop clamoroso, che ha portato anche all’esonero del CT Tomasson. I gialloblù possono ancora sperare di agganciare il secondo posto, ma devono compiere un’autentica impresa. La classifica del Gruppo B vede infatti prima la Svizzera a 10 punti. Al secondo posto c’è il Kosovo a quota 7 lunghezze. Basta un punto alla selezione kosovara per estromettere matematicamente la Svezia dai playoff.