L’Italia blinda i playoff Mondiali, 3-0 a Israele: Retegui trascinatore | Clima teso a Udine

Buona anche la quarta per l’Italia di Gennaro Gattuso. Gli azzurri conquistano matematicamente l’accesso ai playoff per i Mondiali 2026. 3-0 a Israele nel segno di Retegui.

L’Italia di Gennaro Gattuso raggiunge l’obiettivo minimo della qualificazione agli spareggi per il Mondiale 2026. Gli azzurri superano per 3-0 Israele in un clima di tensione ad Udine. Ora la classifica del gruppo I per la qualificazione al torneo iridato consegna matematicamente il secondo posto alla Nazionale azzurra, valido per l’accesso ai playoff.

Il clima allo stadio Friuli di Udine non è stato prettamente di festa. Fuori dallo stadio è esplosa la contestazione per la presenza di Israele nella competizione, sfociata anche in attimi di violenza. All’interno dell’impianto sportivo dell’Udinese sono tanti gli spazi vuoti sugli spalti, nonostante l’importanza della gara per la squadra azzurra.

A risolvere la pratica ci pensa un Mateo Retegui in forma smagliante. Il centravanti ex Atalanta sigla una doppietta che piega la nazionale di Ben Shimon, ora matematicamente fuori dai giochi per il prossimo Mondiale. Un gol per tempo per il bomber oriundo, che ha dimostrato di non aver perso confidenza con la rete nonostante l’addio al calcio europeo della scorsa estate.

Gli azzurri partono col freno a mano tirato in quel di Udine. Poco prima della mezz’ora Donnarumma si riscatta dell’errore avvenuto contro l’Estonia. Il portiere del Manchester City nega il vantaggio israeliano con un intervento prodigioso su Gloukh.

L’Italia cala il tris contro Israele: playoff conquistati

Sul tramonto di un primo tempo che ha visto l’Italia in affanno, arriva l’episodio che sblocca la gara. Retegui conquista e segna il calcio di rigore che porta avanti gli azzurri prima del duplice fischio dell’arbitro Turpin.

Per tentare di chiudere in fretta la pratica, Gattuso getta nella mischia Pio Esposito alla ripresa. L’attaccante interista rileva un evanescente Raspadori. All’ora di gioco serve ancora un super Donnarumma per negare il pareggio agli ospiti.

Doppio Retegui e primo gol per Mancini

Intorno alla mezz’ora di gioco del secondo tempo, ancora Retegui sale in cattedra. Il centravanti mette in ghiaccio la partita, strappando un pallone alla difesa ospite e siglando una rete meravigliosa, destro a giro all’incrocio dei pali.

A pochi minuti dalla fine Pio Esposito si divora la rete del 3-0, fallendo una ghiotta occasione su assist di Retegui. La terza rete azzurra porta la firma di Gianluca Mancini. Il difensore romanista, alla sua prima rete in Nazionale, sfrutta benissimo un prezioso assist di Dimarco.