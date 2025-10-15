L’amicone di Sinner si è fatto male: salta il Parigi-Bercy | Lo rivedremo solo nel 2026

Berrettini e Sinner durante la Coppa Davis - Wikicommons - Tuttocalcioestero.it

Uno dei tennisti più forti del circuito grande amico di Sinner potrebbe saltare il Masters 1000 di Parigi-Bercy che avrà inizio il 25 ottobre

Questa seconda parte della stagione tennistica rischia di diventare una gara a chi riesce in qualche modo a sopravvivere alle condizioni climatiche. Quanto accaduto in Cina al Masters 1000 di Shangai non ha quasi precedenti nella storia del tennis.

Il caldo torrido abbinato a un tasso di umidità insostenibile ha reso proibitiva la disputa di un torneo di tennis. Shangai ha mietuto vittime illustri, compreso il nostro Jannik Sinner ritiratosi durante il terzo set contro l’olandese Griekspoor a causa di un violento attacco di crampi.

Condizioni insostenibili che hanno convinto i tennisti ad unire le forze per contestare duramente il calendario stilato dalla Federazione internazionale. Critiche durissime che avrebbero prodotto qualche risultato significativo.

I vertici dell’Atp starebbero pensando concretamente ad alcune modifiche del calendario dei tornei in vista delle prossime stagioni. Una mossa che tutti i giocatori auspicavano e che entro qualche settimana sarà ufficializzata dai vertici della Federazione.

Sinner ko a Shangai e anche il suo amico si è fatto male

Intanto Jannik Sinner dopo aver smaltito i postumi della crisi di crampi ha ripreso ad allenarsi in vista del rush finale del 2025: il campione altoatesino il cui ritardo in classifica nei confronti di Alcaraz è aumentato vuole arrivare al massimo della forma per l’evento più importante di fine anno, le ATP Finals di Torino.

Intanto però un suo grande amico e avversario da lui sempre sconfitto rischia di saltare alcuni appuntamenti di grande prestigio. A riportare la notizia è il portale Dnadatennis secondo cui l’australiano Alex De Minaur potrebbe dare forfait ai prossimi eventi a causa di un infortunio all’anca, lo stesso di cui rimase vittima già un anno fa.

Niente Parigi-Bercy, il forfait è quasi certo

De Minaur, che in questo momento occupa la 7/a posizione nel Ranking Atp, ha rivelato appena qualche giorno fa di aver dovuto assumere degli antidolorifici durante il Masters 1000 di Shangai per poter giocare. Di fatto la sua presenza ai tornei di Vienna e Parigi-Bercy è in forte dubbio.

Per chi ancora non lo sapesse l’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy andrà in scena dal 25 ottobre al 2 novembre e si disputerà sui campi in cemento indoor di La Défense Arena di Nanterre, nuova sede che sostituisce l’Accor Arena di Bercy dopo oltre trent’anni di storia.