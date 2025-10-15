Io faccio le formazioni, io scelgo i convocati: in nazionale non comanda Gattuso | Qualcuno decide al suo posto

Sebbene il ct della nazionale azzurra sia Gattuso, a prendere tutte le decisioni è qualcun altro. Sceglie formazioni e convocati senza limitazioni.

Nella serata di ieri la nazionale azzurra ha blindato l’accesso ai playoff per andare al Mondiale. Decisivo è stato il successo ottenuto a Udine contro Israele. In una partita surreale per le proteste pesanti che si erano generate fuori dal campo, l’Italia è riuscita a battere gli avversari con un netto 3-0, scacciando tutti i fantasmi.

Per gli azzurri è stata decisiva la doppietta di Mateo Retegui. Il primo gol è arrivato su calcio di rigore, il secondo dopo una sua azione di pressing che gli ha permesso di portare via palla al difensore avversario, grande complice in negativo, e di insaccare alle spalle del portiere. La ciliegina sulla torta arriva poi con un colpo di testa di Gianluca Mancini, che ha insaccato in rete su un gran cross di Federico Dimarco.

Con questi tre punti in cascina dunque l’Italia può quasi concentrarsi esclusivamente sui playoff, anche se la speranza di andare al Mondiale dalla porta principale rimane, seppur minimamente, ancora viva. Nel frattempo però dalle parti di Coverciano sono venute alla luce delle voci a dir poco clamorose, che vedono protagonista proprio il nostro commissario tecnico Rino Gattuso.

Gattuso non comanda niente

Come ben sappiamo le scelte sulle formazioni, sui convocati e su qualsiasi altra cosa riguardante il campo in nazionale spettano al ct. Per quanto riguarda l’Italia però sembra non essere così. O almeno è questo ciò che pensano i più maliziosi.

Ancora una volta, dopo la precedente sosta, abbiamo visto a bordo campo un Leonardo Bonucci scatenato. Dava indicazioni a destra e sinistra, parlava con la panchina e si confrontava con Gattuso. Tutte azioni che hanno spinto più di qualcuno a giudicarlo come il vero e proprio allenatore della nazionale.

E’ già lui il nuovo allenatore

Già in passato Bonucci non ha mai nascosto la sua ambizione di diventare un grande allenatore, e di volersi sedere un giorno sulla panchina della Juventus o della nazionale azzurra.

E questo momento per lui sembra essere arrivato già con grande anticipo, visto che tutti parlano di lui come nuovo ct, alla faccia di Gattuso.