Bremer KO, ma no problem: Tudor pesca il nuovo Thiago Silva dalla Next Gen | È già pronto per fare il titolare

La Juventus deve ancora una volta fare i conti con un lungo infortunio per Gleison Bremer. Ma Tudor ha già trovato il sostituto alla Continassa, più diventare il nuovo Thiago Silva.

La stagione della Juventus di Igor Tudor sta riflettendo in modo impressionante quanto accaduto dodici mesi prima sotto la gestione Thiago Motta. Dalla “pareggite” che ha colpito i bianconeri, ai problemi con l’infermeria in quel della Continassa. In campionato la Vecchia Signora ha collezionato 12 punti nelle prime sei giornate, identica situazione della scorsa stagione.

Per quanto riguarda gli infortuni sono andati KO gli stessi due difensori che lo scorso anno diedero forfait con Motta. Parliamo di Juan Cabal e più di recente Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico in seguito alla lesione del menisco.

Il difensore era da poco rientrato dall’infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori quasi tutta la scorsa stagione. C’è ora attesa intorno ai tempi di recupero ma, trattandosi dello stesso ginocchio operato lo scorso anno, le sensazioni non sono di certo positive.

Per ora sembra certa la sua assenza almeno fino alla prossima sosta delle nazionali, quella di novembre. Per Igor Tudor ora si restringono fortemente le possibilità di rotazione in difesa, mentre la stagione entra nel vivo.

Tegola Bremer in casa Juve, Tudor corre ai ripari

Il tecnico della Juve si trova ora costretto ad affrontare il prossimo blocco di partite tra Serie A e Champions League con solo quattro difensori centrali per tre posti. A disposizione del croato ci sono Kalulu, Gatti, Kelly e Rugani.

Una soluzione di emergenza potrebbe essere rappresentata dall’arretramento di Locatelli o di Cambiaso. Ma un’altro jolly da poter pescare per l’ex difensore è rappresentato da un giovane difensore già nei ranghi della Juve Next Gen.

Infortunio Bremer, la Juve ha il nuovo Thiago Silva

Fari puntati su Pedro Felipe, difensore brasiliano classe 2004. Il connazionale di Bremer potrebbe trovare la convocazione ufficiale in prima squadra a stretto giro di posta. Nel febbraio 2025 la Juve lo ha riscattato dal Corinthias per una cifra vicina a 700mila euro.

Pedro Felipe gioca principalmente come difensore centrale, ma è in grado di agire anche da braccetto in una difesa a tre. Alto 1,90 mt, ha caratteristiche che lo accomunano a Thiago Silva. Le sue qualità maggiori sono la fisicità e la capacità nel duello aereo. Buona lettura di gioco e senso dell’anticipo sull’avversario.