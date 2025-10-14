Tu in Coppa Davis non vieni: Sinner non lo vuole | Volandri lo esclude dai convocati

Esplode un caso intorno alla squadra italiana di Coppa Davis, a poche settimane dal via dell’edizione 2025. Jannik Sinner mette alla porta un connazionale, ecco il motivo della richiesta a Volandri.

Jannik Sinner fa sempre notizia ed ora rischia di esplodere un caso che punta dritto alla selezione italiana per la Coppa Davis 2025. Il tennista altoatesino è reduce dalla deludente campagna di Shanghai, dove nel Masters 1000 ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio al terzo turno.

Ora il tennista italiano, numero 2 alle spalle di Carlos Alcaraz nel ranking ATP, tornerà in campo in Arabia Saudita. A Riad si disputa la Six King Slam Cup, esibizione che porta un montepremi ghiotto per i tennisti partecipanti. Benché si tratti di una semplice esibizione c’è tanta attesa intorno alle prestazioni di Sinner, che deve dare prova di aver superato i guai muscolari che lo hanno afflitto in Cina.

L’anno scorso l’altoatesino vinse il ricco torneo arabo, sconfiggendo proprio il rivale spagnolo in finale. Stavolta in semifinale ci sono di diritto Alcaraz e Djokovic, mentre Sinner se la vedrà con Tsitsipas al primo turno. Le strade tra i primi due tennisti della scena mondiale poi potranno incrociarsi eventualmente solo in finale, un must della stagione tennistica attuale.

Nel mese di novembre poi tornerà la Coppa Davis a Bologna, con l’Italia di capitan Volandri che è chiamata a difendere il titolo per la seconda edizione consecutiva.

Caos Sinner prima della Coppa Davis in Italia

Il torneo mondiale tra squadre nazionali di tennis maschile andrà in scena a Bologna dal 18 al 23 novembre 2025. L’Italia se la vedrà con l’Austria al primo turno ed in caso di passaggio alle semifinali potrebbe incontrare una tra Belgio e Francia.

A settembre il capitano Filippo Volandri aveva parlato delle future scelte di formazione in vista del torneo mondiale. L’atleta aveva svelato come i tennisti papabili per la convocazione fossero 8-9, a fronte della disponibilità di cinque posti nella squadra azzurra.

Cobolli cancella Sinner: l’annuncio scuote il web

Stiamo dunque ancora ragionando sul campo delle ipotesi, ma quello che è successo di recente nei confronti di Sinner non ha lasciato indifferenti i tifosi azzurri sul web. A scatenare il tutto è stata una dichiarazione di Flavio Cobolli, il classe 2002 è stato intervistato sai microfoni di NSS Sport.

Il giovane si è raccontato a tutto tondo ed ha parlato anche dei suoi tennisti preferiti. Cobolli ha indicato: “I miei giocatori preferiti? Novak Djokovic, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti.” L’assenza di Sinner ha fatto storcere il naso a tanti tifosi sul web, e chissà che non possa incidere anche sulle scelte di Volandri in ottica Coppa Davis.