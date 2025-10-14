Sembrava l’incubo dell’Heysel: tragedia durante la partita | Allo stadio scoppia il pandemonio

Tragedia durante la partita, con attimi di panico che hanno ricordato le pagine più buie della storia del calcio. Ecco cosa è accaduto allo stadio, è scoppiato il panico tra i tifosi.

Tra le pagine più oscure della storia calcistica ci sono diverse stragi che hanno visto tifosi perdere la vita all’interno dello stadio. Quanto avvenne nel 1985 a Bruxelles colpì in modo tragico il calcio italiano ed europeo. La tragedia rinominata Strage dell’Heysel ha coinvolto i tifosi juventini, giunti in Belgio per assistere alla finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool.

La violenza incontrollata degli hooligans inglesi portò alla tragedia. Furono 39 le vittime all’interno dello stadio Heysel, complice anche la fatiscenza dell’impianto sportivo e l’intervento non prettamente tempestivo delle forze dell’ordine presenti a Bruxelles. I morti tra i tifosi bianconeri furono 32, una delle pagine più buie per il calcio europeo.

I feriti in quel tragico episodio furono più di 600. La strage dell’Heysel è considerata come uno dei punti più bassi della storia calcistica in Europa, che quattro anni più tardi assunse contorni ancor più gravi in Inghilterra. Nell’aprile del 1989 morirono 96 persone in quella che è stata ribattezzata strage di Hillsborough, la più grande tragedia dello sport in Inghilterra.

Questi tragici fatti hanno portato le autorità a riscrivere le regole di sicurezza all’interno degli impianti sportivi. Dalle infrastrutture alla vigilanza, al rigido controllo sulla vendita dei biglietti.

Dramma durante la partita in Italia: panico sugli spalti

Anche in Italia non sono mancati tragici eventi legati alla disputa di partite di calcio. Nel giugno del 1981, a pochi istanti dal fischio d’inizio di Sambenedettese-Matera, all’interno dello stadio Ballarin divampò un incendio. Furono due le vittime, con circa cento feriti nell’impianto sportivo.

Un evento spartiacque sul tema della sicurezza negli stadi italiani, che torna di stretta attualità dopo quanto accaduto di recente in Serie C. Nel corso della gara tra Albinoleffe e Lecco due tifosi della squadra ospite sono caduti dagli spalti a bordocampo.

Panico in Serie C, due tifosi cadono dagli spalti

Grande paura sugli spalti e partita sospesa per circa sei minuti. Secondo le ricostruzioni uno dei due tifosi caduti dalle gradinate avrebbe subito un colpo alla testa nell’impatto.

Entrambe le vittime sono rimaste coscienti in seguito alla caduta, con il resto della tifoseria che invocava l’intervento dello staff sanitario. Uno dei due è stato successivamente portato via in barella dai sanitari presenti all’interno dell’impianto sportivo.