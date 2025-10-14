Sarà la partita dell’ospedale: non solo Saelemaekers | Altro ko per Milan-Fiorentina, Allegri incredulo

La sosta nazionali sta creando non pochi problemi ai tecnici del nostro campionato: nuovo infortunio dopo quello di Saelemaekers, con Allegri rimasto senza parole.

La sosta nazionali è ormai giunta al termine. Tra oggi e domani si giocheranno le ultime sfide che vedranno impegnate le varie selezioni, poi si potrà tornare alla normalità, con i campionati e le coppe a fare da padrone. In questi giorni però non sono arrivate, come spesso accade, buone notizie per i club, e per i loro allenatori.

Diversi infortuni infatti si sono verificati, anche piuttosto pesanti, che rappresenteranno un vero e proprio deficit per le squadre. Uno di questi ha colpito Alex Saelemaekers. L’esterno di centrocampo, che è uno degli uomini più importanti per gli schemi di Max Allegri al Milan, si è infortunato con il suo Belgio nel corso della sfida tra i Diavoli Rossi e la Macedonia del Nord. Uscito al 60esimo, fin da subito non ci sono state buone impressioni per lui. E la conferma è arrivata con gli esami strumentali del caso.

Per lui si è trattato di una lesione al flessore della gamba destra. I suoi tempi di recupero non sono ancora noti, e potrebbero non essere così brevi. La cosa certa al momento è che l’ex Roma e Bologna salterà la partita in programma domenica sera a San Siro tra i rossoneri e la Fiorentina.

Milan-Fiorentina perde un altro grande protagonista

In vista del posticipo domenicale, ci sono però tanti altri calciatori in dubbio, a causa di problemi fisici, da ambo le parti. Uno di quelli che rischia di non farcela è Marin Pongracic.

Il difensore centrale croato è uscito dal campo nella sfida tra Croazia e Gibilterra per dei problemi fisici, e le sue condizioni sono ancora da valutare.

Il tecnico pensa al sostituto

Sebbene la sua assenza sia probabile per il match di domenica sera, questa è ancora non confermata. Tuttavia mister Stefano Pioli sta iniziando a pensare al nome di un possibile sostituto.

Ad oggi il candidato principale sembra essere Pietro Comuzzo, pronto ad essere rispolverato dal tecnico dopo un inizio di stagione alquanto negativo. Staremo a vedere se questa scelta verrà confermata oppure no.