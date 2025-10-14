Italia-Israele, le probabili formazioni e dove vederla: gli azzurri a soli 3 punti dai playoff Mondiali

Tutto pronto al Bluenergy Stadium di Udine per Italia-Israele, il match che può regalare agli azzurri la qualificazione ai playoff mondiali

La Nazionale italiana non ha alternative alla conquista dei tre punti. Nella sfida di stasera al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine contro Israele, in una città blindata per ragioni di sicurezza legate ad eventuali manifestazioni pro Palestina, Donnarumma e compagni hanno l’obbligo di vincere.

Basterà un successo agli azzurri nella sfida contro gli israeliani valida per il sesto e terzultimo turno del Gruppo I per avere l’aritmetica certezza del 2/o posto nel girone con relativa qualificazione ai playoff mondiali.

Per accedere alla kermesse iridata in programma a giugno del 2026 nel continente americano i ragazzi di Gattuso dovranno dunque passare per le forche caudine degli spareggi, che nelle ultime due occasioni ci sono stati fatali.

I playoff si disputeranno all’inizio della prossima primavera e gli azzurri dovranno in caso di successo contro Israele, affrontare prima la semifinale e poi la finale. Ogni ragionamento però è prematuro.

L’Italia deve battere Israele, Gattuso perde Kean

L’Italia di Rino Gattuso torna dunque in campo a pochi giorni dalla vittoria esterna in Estonia per affrontare Israele in una Udine che si appresta a essere blindata e in un Bluenergy Stadium che sarà semivuoto: la Prefettura del capoluogo friulano ha infatti classificato la partita come “ad altissimo rischio” e predisposto un piano di sicurezza senza precedenti.

È stata istituita una zona rossa, con svariati divieti e controlli a un chilometro di distanza dai cancelli per evitare infiltrazioni da parte di “frange violente”. In questo scenario senza dubbio tra i meno esaltanti per preparare una partita così delicata, il commissario tecnico Rino Gattuso dovrà rinunciare a Moise Kean uscito per un dolore alla caviglia dopo aver segnato il gol che ha aperto le danze in Estonia, e ad Alessandro Bastoni, squalificato.

Tutte le info utili sulla sfida di Udine

Queste sono le probabili formazioni: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili.

La sfida di stasera tra azzurri e israeliani sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Uno o in alternativa anche in live-streaming su Rai Play. I vertici di Viale Mazzini sperano in un’impennata degli ascolti soprattutto alla luce dell’importanza della posta in palio.