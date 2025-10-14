Hanno finto di stare male per non andare in nazionale: Gattuso scopre i 2 traditori | Mai più convocati

Una scoperta terribile per mister Gattuso in quel di Coverciano: due traditori hanno finto di star male per non andare in nazionale e rimanere ad allenarsi nel club.

Tra poche ore l’Italia scenderà in campo a Udine per il match contro Israele. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria in Estonia per 3-1, firmata dai gol di Kean, Retegui e del baby fenomeno Pio Esposito. Un successo importante dunque, che ci porta appunto alla sfida di questa sera, dove con un risultato positivo la nostra selezione avrà la certezza di poter prendere parte ai playoff, e di sperare ancora di andare al Mondiale.

Mister Gattuso dunque sa dell’importanza di questa partita, ribadita anche ieri in conferenza stampa, e conosce tutte le insidie del caso. Anche la questione politica attuale infatti rende il tutto più complicato. Detto ciò però il nostro commissario tecnico proverà a concentrarsi solo sul campo.

A poche ore dalla gara di questa sera però per Ringhio sono arrivate notizie a dir poco clamorose. A quanto pare due calciatori, che avrebbe di sicuro inserito nella lista dei convocati, avrebbero finto di star male per non andare in nazionale, e rimanere a casa ad allenarsi con il proprio club. Una mazzata terribile dunque per il mister, che però da ora in poi non li chiamerà mai più.

Doppio tradimento per la nazionale azzurra

Diversi calciatori sono rimasti a casa durante questa pausa nazionali, e a causa degli infortuni non sono stati convocati da mister Rino Gattuso.

Tra questi troviamo di certo due fedelissimi. Uno è Alessandro Buongiorno, che da diverse settimane è ai box anche con il suo Napoli. Un altro è invece Matteo Politano, che si è fatto male nel match pre sosta con il Genoa. Tuttavia proprio da questi due calciatori sono arrivate notizie che sanno quasi di tradimento.

Gattuso è su tutte le furie

Come riportato dal Corriere dello Sport nelle scorse ore, sia Buongiorno che Politano sembrano aver smaltito i rispettivi infortuni, e sono tornati a disposizione di Antonio Conte, tanto che potranno giocare già nella prossima sfida di campionato.

Un recupero record, che è puzzato a più di qualcuno. Secondo i complottisti del caso, il loro infortunio è stata una semplice farsa per non andare in nazionale. Ma la realtà è ben diversa.