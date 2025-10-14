Fermi tutti, abbiamo trovato il nuovo Pogba: gioca in Serie B | Le big di A se lo contendono

Guardarlo giocare ha ricordato a tutti Paul Pogba: ora questo giocatore di Serie B è finito nel mirino di tutte le big di A, pronte a scatenarsi in una mega asta già a gennaio.

Se prendiamo in esame gli ultimi anni di carriera di Paul Pogba, ci sembra un calciatore finito. Tra il caso doping e gli infortuni, che tutt’ora lo perseguitano, tanto che lo stanno tenendo ai box anche nella sua nuova esperienza al Monaco, con cui non ha ancora esordito in partite ufficiali, ormai il Polpo ci sembra entrato in un loop infinito, dal quale probabilmente non uscirà più.

C’è stato un tempo però dove il centrocampista francese era forse il miglior calciatore al mondo nel suo ruolo. Numeri, giocate ma soprattutto gol e assist decisivi. Alla Juventus Pogba è diventato un top player. Si è preso la pesante maglia numero 10, trascinando la squadra al successo. Lo stesso ha fatto in nazionale, dove è stato tra i protagonisti assoluti della vittoria del Mondiale 2018.

Poi però la fine si è avvicinata inesorabile. Con il ritorno al Manchester United nulla è stato come prima, e appunto i problemi fisici hanno spedito nel baratro un vero e proprio campione, che ha lasciato per anni un segno indelebile nel mondo del calcio.

Trovato il nuovo Pogba

Quando si vede un centrocampista essere in grado di fare giocate di qualità, numeri ed essere decisivo, i paragoni sono sempre importanti. E tra questi non mancano anche quelli proprio con il Polpo Pogba.

Uno di quelli che ha fatto veramente intravedere di poter avere quel tipo di qualità in questo inizio di stagione è Natan Girma, classe 2001 della Reggiana che in questo avvio di campionato sta giocando veramente alla grande.

Le big di Serie A fanno la fila

Numeri, giocate da urlo, assist e pure qualche gol, come potete ammirare nei tanti video presenti in rete. Tutto ciò che serve ad un centrocampista di stampo offensivo. Ed è per questo che qualche top club di Serie A sembrerebbe aver già drizzato le antenne.

Gennaio è lontano, ma se continuasse così, di sicuro Girma avrebbe la fila ai suoi piedi. Staremo a vedere.