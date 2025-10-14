Bianconeri in Tribunale, siamo alle solite: “La Juve mi ha rubato 200.000€” | La FIGC prepara grosse sanzioni

Nuova bufera intorno al mondo Juve, col calciatore che denuncia la società bianconera. Il caso è scoppiato intorno alla cifra di 200.000 € sottratta al giocatore. La FIGC può intervenire.

Un nuovo caso giudiziario sconvolge la Juventus. La squadra bianconera ha avuto molte vicende controverse legate alla giustizia sportiva, una delle ultime è stata quella dell’inchiesta Prisma, nell’ambito delle plusvalenze gonfiate.

Il trasferimento di un calciatore da una squadra di alto livello come la Juventus può essere un processo spesso complesso, soprattutto quando ci sono in ballo bonus e incentivi. In passato, un giocatore ha dovuto rinunciare a dei bonus per potersi trasferire in Bundesliga.

Questa decisione è stata presa nell’ambito di un accordo tra la Juventus e il club tedesco, che prevedeva un importo di 5,5 milioni di euro più 2 milioni di bonus pagabili in due anni. La rinuncia ai bonus è stata necessaria per facilitare il trasferimento del giocatore, che aveva avuto difficoltà ad adattarsi allo stile di gioco della Juventus.

La decisione di rinunciare ai bonus ha dimostrato la volontà del giocatore di trovare una soluzione che soddisfasse entrambe le parti. Alla fine, il trasferimento ha avuto esito positivo, e il giocatore ha potuto continuare la sua carriera con successo. Stiamo parlando di Eljero Elia, ex centrocampista olandese classe ’87.

Bufera Juventus, la denuncia del calciatore sul bonus scomparso

Il centrocampista offensivo venne acquistato dai bianconeri nell’ultimo giorno di calciomercato estivo nel 2011. La Juve versò circa 9 milioni di euro per prelevarlo dall’Amburgo.

Nonostante le buone premesse il classe ’87 non trovò quasi mai spazio con Antonio Conte, che lo utilizzò col contagocce. Nella sua unica stagione in bianconero, l’olandese mise assieme appena 5 presenze. Nonostante ciò Elia può comunque fregiarsi della conquista dello scudetto, che arrivò proprio in quella stagione.

Incubo Juve per Elia, la ricostruzione del calciatore

Ma nonostante la vittoria del titolo, il calciatore non potè percepire i bonus legati allo scudetto. Di seguito le sue parole riportate da goal.com.

“Tutti i giocatori avevano a disposizione una Ferrari o un bonus da 200.000 euro dopo la vittoria dello Scudetto. La Juventus mi ha costretto a rinunciare a questi premi per permettermi di unirmi al Werder Brema. Il tecnico non mi ha mai parlato. Non mi ha rivolto nemmeno una parola durante l’anno. Mi ha completamente ignorato. Non ho mai avuto un’esperienza così brutta, così frustrante“.