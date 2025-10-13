ULTIM’ORA ITALIA: già decisa l’avversaria dei playoff | Se arriviamo in finale possiamo solo pregare

Dopo la vittoria in Estonia e alla luce dei 5 gol rifilati dalla Norvegia ad Israele l’Italia per andare ai Mondiali dovrà giocare i playoff

Terza vittoria in altrettante gare disputate per la ‘nuova’ Nazionale italiana di Gennaro Gattuso. Gli azzurri nella quinta gara di qualificazione ai Mondiali del 2026 hanno bissato il successo casalingo contro l’Estonia espugnando l’A. Le Coq Arena di Tallinn con un comodo 3-1.

Tre punti importanti che consentono a capitan Donnarumma e compagni di consolidare il secondo posto nel Gruppo I alle spalle della scatenata Norvegia di Erling Haaland, ormai a un passo dalla qualificazione diretta.

Al netto di veri e propri miracoli a cui non è opportuno credere la differenza reti generale ormai incolmabile rende impossibile un sorpasso degli azzurri ai danni dei norvegesi. Pertanto si avvicina sempre più lo spettro dei playoff.

Negli ultimi otto anni l’Italia ha collezionato due clamorose e umilianti sconfitte in altrettante occasioni: nel 2017 fu la Svezia ad eliminarci mentre nel 2022 è stata la Macedonia del Nord ad escluderci dalla Coppa del Mondo.

L’Italia per andare ai Mondiali dovrà fare l’impresa

È dunque opportuno fare un punto sullo stato dell’arte immaginando le possibili avversarie dell’Italia nel cammino verso la Coppa del Mondo del 2026. La dovuta premessa è che ai playoff prenderanno parte tutte le 12 seconde classificate di ognuno dei dodici gironi, più le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25. Le 16 squadre sono sorteggiate in quattro distinti percorsi di spareggio: A, B, C e D le cui squadre vincitrici staccheranno il biglietto per i Mondiali.

Le sedici nazionali dei playoff vengono divise in quattro fasce: le 12 seconde dei gironi sono classificate in base al loro posto nel ranking FIFA di novembre 2025: le prime quattro (tra queste l’Italia) in prima fascia, le 4 successive in seconda fascia e le altre 4 in terza. La quarta fascia è invece occupata dalle quattro ripescate della Nations League.

Un percorso a ostacoli per Gattuso

Da qui inizierà il sorteggio: le squadre della prima fascia saranno accoppiate con quelle della quarta per le semifinali, quelle della seconda con quelle della terza. Le squadre di prima e seconda fascia giocheranno la semifinale (in gara unica) in casa. Tradotto: l’Italia giocherebbe la semifinale in casa contro una delle quattro ripescate dalla Nations League.

Galles, Romania, Svezia e Moldavia: una di queste quattro potrebbe essere l’avversaria dei ragazzi di Gattuso nell’ipotetica ma sempre più probabile semifinale dei playoff. In un’eventuale finale potremmo invece trovare una tra Scozia, Irlanda del Nord, Albania e Georgia. Sembra invece quasi scongiurato il rischio di imbattersi in una big come il Belgio. Anche se non è del tutto impossibile. In una finale con i Diavoli Rossi potremmo solo pregare.