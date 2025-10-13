Qualificazioni ai Mondiali: ieri vittorie di Olanda e Croazia | Stasera tocca a Germania, Francia e Belgio

Proseguono le gare di qualificazioni ai Mondiali del 2026. Dopo i match di ieri, oggi tocca a tre big assolute. Germania, Francia e Belgio vogliono vincere.

Questa seconda sosta nazionali della stagione sta ormai per volgere al termine. Dopo le partite di oggi e di domani infatti i calciatori potranno tornare nei propri club (almeno per quanto riguarda quelli che giocano in Europa). Ovviamente però abbiamo ancora due giorni pieni di partite da poterci godere davanti alla tv.

Dopo le 8 partite di ieri, oggi ne avremo altrettante, e vedremo ancora una volta grandi protagonisti in azione. Infatti questa sera scenderanno in campo i campioni di Germania, Francia e Belgio, che si daranno il cambio con quelli di Olanda e Croazia che appunto hanno giocato e vinto ieri.

Andiamo a vedere però nello specifico che cosa è successo proprio nella giornata di domenica, e quale sarà il programma per le sfide di questa sera.

Tanti match ieri: vincono Olanda e Croazia

La domenica di calcio europeo non ha deluso. Si è partiti col botto, con Cipro che ha battuto facilmente per 4-0 San Marino. Poi è stata la volta della Scozia, vincitrice per 2-1 sulla Bielorussia, grazie anche ad una rete di McTominay. Alle ore 18.00 invece l’Olanda ha strapazzato con un altro 4-0 la Finlandia, lanciandosi diretta verso il Mondiale.

In serata si sono giocati poi tutti gli altri match. Le Isole Far Oer, sempre più sorpresa del momento, hanno battuto 2-1 la Repubblica Ceca. La Danimarca di Hoijlund, ancora a segno, ha superato 3-1 la Grecia. Bene la Polonia, 2-0 in casa della Lituania, e la Romania, 1-0 all’Austria. Successo facile per la Croazia, che in casa propria ha battuto Gibilterra 3-0.

Stasera in campo Germania, Francia e Belgio

Anche questa sera come detto ci sarà una grande scorpacciata di partite, che si disputeranno tutte alle ore 20.45. Da segnalare la presenza di tre big del calcio europeo.

La Germania sarà ospite dell’Irlanda del Nord. La Francia, priva di Mbappé, tornato a Madrid per ragioni fisiche, giocherà invece in Islanda. E il Belgio di Kevin De Bruyne, che invece sfiderà il Galles in trasferta.