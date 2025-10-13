Mano nera sulla Serie A: ”Il campionato 25-26 è falsato” | Un pezzo grosso fa tremare i palazzi federali

Arriva una clamorosa denuncia che fa tremare la Serie A: il campionato in corso è stato totalmente falsato. Vediamo che cosa sta succedendo.

Purtroppo nel mondo del calcio abbiamo assistito troppo spesso a scandali che hanno cambiato anche la percezione dei tifosi nei confronti di questo sport. Soprattutto se guardiamo alla nostra Serie A, la lista di questi è davvero lunga. Basti pensare ad esempio al caso di Calciopoli, che nell’estate del 2006 ha fatto a pezzi il calcio italiano. Tra la retrocessione della Juventus, a cui sono stati tolti anche due scudetti, le penalità delle altre squadre e le prove insabbiate da alcune società, che così l’hanno passata liscia, la situazione era diventata piuttosto complicata.

Anche più recentemente però purtroppo abbiamo assistito a situazioni di questo tipo, sebbene fossero più leggere. Qualche anno fa è stata la volta del caso plusvalenze, che ha visto di nuovo invischiati i bianconeri di Torino. Poi ancora il calcioscommesse, in un’inchiesta che ha portato al coinvolgimento di diversi giocatori e alla squalifica di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.

Proprio in questi giorni però purtroppo è venuta alla luce una clamorosa confessione che vedrebbe un nuovo scandalo in corso per la stagione di campionato in corso. A quanto pare la Serie A 25-26 sarebbe totalmente falsata, con le dichiarazioni di un pezzo grosso del nostro calcio che fanno tremare i palazzi federali.

Gravi accuse, trema la Serie A

Di recente a far discutere molto in Serie A è stata la decisione di giocare il match di campionato tra Milan e Como in Australia.

Una scelta che ha fatto infuriare i tifosi, ma anche qualche pezzo grosso del calcio italiano, che ha parlato di stagione totalmente distorta e falsata.

”E’ una distorsione della competizione…”

“Hai un campionato che si gioca in Spagna o in Italia e all’improvviso ti ritrovi a giocarlo dall’altra parte del mondo. Il vantaggio di giocare in casa è completamente diverso. È pazzesco anche per i tifosi. Che razza di commedia è questa? Non la capisco proprio, mi sembra una follia”.

Così ha parlato Marco van Basten ai microfoni di Sportmediaset, che poi ha concluso. ”È una mancanza di gratitudine verso i tifosi e il Paese. Ed è anche un fallimento del campionato, che viene falsato. Perché una squadra gioca in trasferta e un’altra no? Non è giusto, è una distorsione della competizione e dovrebbe essere vietato”.