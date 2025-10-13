Il campo mi manca troppo: Eden Hazard torna a giocare | In Serie A per rilanciarsi

Una novità clamorosa coinvolge Eden Hazard, stella del calcio belga ed ex di Lille, Chelsea e Real Madrid. A due anni dal ritiro ufficiale sembra pronto a tornare a giocare, occhio alla Serie A.

Sono passati due anni dall’annuncio a sorpresa di Eden Hazard, che ha lasciato il calcio professionistico all’età di 32 anni. L’ex ala belga ha legato la sua carriera al Lille, dove è esploso come giovane talento e con cui ha vinto un campionato ed una Coppa di Francia. In seguito ha scritto pagine indelebili con la maglia del Chelsea.

Con i Blues, che pagarono circa 40 milioni per prelevarlo dal club transalpino, l’attaccante è divenuto trascinatore. Col Chelsea sono arrivati due titoli in Premier, oltre a 1 coppa di Lega e 1 coppa d’Inghilterra. In bacheca anche due Europa League, vinte nel 2013 e nel 2019.

Dopo 7 stagioni intense in quel di Londra arrivò la chiamata del Real Madrid. Con i blancos, nonostante arrivino enormi successi, Hazard passa da stella assoluta ad anonimo comprimario. I numeri della sua esperienza in Spagna non mentono.

In quattro stagioni con il Real Madrid il belga ha collezionato appena 76 presenze e soltanto 7 gol. Per fare un paragone, nel Chelsea in sette anni ha raggiunto quota 352 presenze, siglando 110 reti. Numeri evidentemente squilibRati, che certificano come il passaggio in Spagna sia stato ben al di sotto delle aspettative. Poi, nell’ottobre del 2023, la scelta a sorpresa di appendere gli scarpini al chiodo.

Hazard e il ritiro improvviso: la Serie A rimase suggestione

Proprio nell’estate del 2023, quando il suo contratto con il Real Madrid era già stato stracciato, il talento belga sembrava pronto a sbarcare in Serie A da parametro zero.

Il suo ingaggio aveva acceso le fantasie di tanti tifosi, in particolare l’attaccante belga venne accostato a Milan e Napoli due anni fa. Alla fine a mettere tutti d’accordo fu lo stesso calciatore, che annuncio via social la scelta di ritirarsi dal calcio professionistico.

Hazard è tornato in campo: il video sul web

La pagina Instagram Dnaoffside ha mostrato una clip in cui si vede il belga di nuovo in campo in patria per una sorta di esibizione. L’ex ala è stata ripresa mentre tentava dribbling, eseguiva una rabona e segnava anche su calcio di rigore.

Subito sono partite voci di un ritorno in campo ufficiale che avrebbe del clamoroso. Ma lato Hazard non è arrivata nessuna conferma definitiva di questa circostanza. Di certo il suo nome resterà come un sogno sfumato per il campionato italiano.