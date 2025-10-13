Gigio sei troppo distratto: Gattuso fa fuori Donnarumma | Parole grosse nello spogliatoio

Il ct azzurro ha perso la pazienza con Gigio Donnarumma, apparsogli troppo distratto nel corso dell’ultima gara giocata contro l’Estonia. Ormai è fuori dalla nazionale.

Buona la terza. Nella serata di sabato Gennaro Gattuso ha ottenuto la sua terza vittoria su tre da quando è arrivato alla guida della nazionale azzurra. Un successo apparentemente facile, visto che l’Estonia non sembrava affatto un avversario irresistibile, ma che comunque è fondamentale per blindare il secondo posto valevole per i playoff e conservare almeno un lumicino di speranza per l’accesso diretto al Mondiale.

La partita giocata all’Albert le Coq Arena di Tallinn, ha visto gli azzurri imporsi con il risultato di 3-1. Moise Kean ha sbloccato subito la sfida al quarto minuto, con un gol arrivato in seguito ad una giocata spaziale. Al 30esimo l’Italia ha la chance di raddoppiare su calcio di rigore, ma Retegui sbaglia. E’ proprio l’ex Atalanta che 8 minuti più tardi si fa perdonare, e insacca la rete del raddoppio.

La gara scorre tra primo e secondo tempo, fino a che al 74esimo arriva la prima rete con la maglia della nazionale del predestinato Francesco Pio Esposito, entrato proprio al posto dell’infortunato Kean nel primo tempo, e che insacca di prima su un meraviglioso cross di Leonardo Spinazzola.

Donnarumma unica nota stonata della serata

E se dopo il gol del ragazzo prodigio interista la partita pareva finita, c’è stato il tempo anche per il gol della bandiera dei padroni di casa. Il sigillo però è arrivato grazie ad un errore madornale di Gigio Donnarumma.

Il portiere del Manchester City su un cross debolissimo si è fatto scappare il pallone dalle mani, permettendo a Sappinen di infilare in fondo al sacco. Uno sbaglio grossolano, frutto probabilmente di una mancanza di concentrazione, e che di sicuro non è piaciuto a mister Rino Gattuso.

Gattuso fa fuori Donnarumma

Conoscendo Gattuso, che dice sempre ciò che pensa, di sicuro nello spogliatoio avrà strigliato il capitano azzurro per quello che come detto è stato un errore dovuto alla concentrazione.

Addirittura qualcuno ha lanciato la provocazione di una sua possibile esclusione per il match di domani sera in programma a Udine contro Israele. Chissà se davvero il nostro ct opterà per questa soluzione estrema.