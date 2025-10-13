Dopo Cannavaro tocca a Nesta: anche lui sulla panchina di una nazionale | Firma dopo la sosta

Cannavaro all’Uzbekistan, e Nesta al comando di un’altra nazionale: è questo lo scenario che si sta palesando nelle ultime ore.

Gli allenatori liberi e senza una squadra sperano costantemente in una chiamata. Soprattutto in questi periodi, quando la stagione è ben avviata e si vedono i primi risultati, positivi o negativi che siano, le possibilità di ricevere un’offerta per la panchina aumentano a dismisura. Non è da escludere però che questi tecnici ricevano anche la proposta di una nazionale.

È proprio questo ciò che è accaduto ad un certo Fabio Cannavaro. Il capitano della nazionale campione del mondo 2006 è reduce dall’esperienza non proprio felice in Croazia alla guida della Dinamo Zagabria. Dall’Italia non sono arrivate chance, né dalla Serie A e né dalla Serie B.

Per questo l’ex tecnico dell’Udinese ha ascoltato in queste settimane le proposte provenienti dall’estero, e tra queste c’è stata quella dell’Uzbekistan, nazionale già qualificata ai Mondiali, e che gli ha messo sul piatto uno stipendio di circa 4 milioni di euro a stagione, che lo ha spinto ad accettare di corsa. Ma c’è un altro difensore storico dell’Italia che a quanto pare è pronto a fare il suo stesso percorso, e a mettersi al comando di una selezione. Stiamo parlando di Alessandro Nesta.

Nesta pronto a tornare in pista

Lo scorso anno Nesta è stato chiamato alla guida del Monza. Dopo una prima parte di campionato negativa però la società ha deciso di esonerarlo, per poi richiamarlo dopo poche settimane visto che non c’è stato un miglioramento della situazione.

A fine stagione, culminata con la retrocessione dei brianzoli, il contratto di Nesta è scaduto, e l’ex difensore del Milan è rimasto senza contratto. Di conseguenza ora è in attesa di una nuova esperienza. E la proposta sembra poter arrivare, come accaduto al suo ex compagno di reparto, proprio da una nazionale.

Nesta al comando di una nazionale?

Dopo la sconfitta contro l’Albania, il ct della Serbia Stojkovic ha rassegnato le dimissioni. Di conseguenza la selezione di Vlahovic e compagni è alla ricerca di un nuovo allenatore.

E tra i tanti nomi valutati, ci sarebbe anche quello di Alessandro Nesta. Solo voci per il momento. Chissà se si trasformeranno in qualcosa di più.