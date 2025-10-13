CATACLISMA A DAZN: cacciata Diletta Leotta | Risolto il contratto dall’oggi al domani

La notizia ha fatto il giro dei social e ha lasciato senza parole milioni di fan: Diletta Leotta non è più inviata di DAZN per i match di A

Diletta Leotta fuori per sempre dalla redazione di DAZN? La voce era circolata con una certa insistenza l’estate scorsa e le prime giornate del nuovo campionato sembravano confermare in pieno le suddette indiscrezioni.

La bella giornalista siciliana è in effetti sparita dal palinsesto di DAZN mentre allo stesso tempo altre giovani croniste hanno preso il suo posto nel ruolo di inviate sui campi di tutti i match di Serie A.

In realtà i fan della bionda cronista catanese possono stare tranquilli: nessuno ai piani alti della piattaforma streaming anglo-italiana ha mai preso in considerazione l’ipotesi di non confermarla per questa stagione calcistica.

La realtà è che un’era si è chiusa per Diletta Leotta ma se n’è aperta subito un’altra, senza dubbio più intrigante e stimolante della precedente. La celebre conduttrice siciliana lascia il suo iconico ruolo di inviata a bordo campo della Serie A per una nuova e prestigiosa sfida professionale.

Diletta Leotta, la notizia ha spiazzato tutti i suoi fan

DAZN ha affidato alla giornalista siciliana la conduzione di un programma tutto suo, un format con il quale la piattaforma streaming spera di attrarre nuovi appassionati di calcio e dunque potenziali nuovi abbonati. È stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport‘ a rivelarne temi e contenuti.

“Su DAZN la media di spettatori è stata la più alta delle ultime stagioni e siamo molto carichi: ora debutterà il nostro nuovo programma “Fuoriclasse – powered by Haier TV” che mi vedrà alla conduzione per tutta questa stagione con analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento“.

Un programma tutto suo, è all’apice della carriera giornalistica

Diletta Leotta non è sola: al suo fianco avrà due ex campioni e ora commentatori di prim’ordine del calibro di Bobo Vieri e Massimo Ambrosini. Una bella novità insomma, che la bella giornalista sta vivendo come un passo decisivo della sua carriera: “Non mi aspettavo di arrivare così in alto. L’obiettivo era condurre un programma e avere anche una famiglia, però erano due sogni. La vita ti sorprende sempre, se ci credi e non molli mai“.

La prima puntata, andata in onda nello scorso fine settimana, ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e le prospettive sono dunque incoraggianti. Per il futuro però Diletta Leotta pensa a qualcosa di diverso dall’informazione sportiva. “Il cinema mi affascina. Ho fatto un cameo nei film “Ogni maledetto fantacalcio” e “7 ore per farti innamorare” di Morelli, ma ho recitato anche in “Chi ha incastrato Babbo Natale” di Siani“.