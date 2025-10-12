La Ferrari ha deciso: prende il campione del mondo in carica | Leclerc può anche andarsene

Per risollevarsi dalla crisi che sembra irreversibile la Ferrari avrebbe deciso di ingaggiare il miglior pilota di Formula Uno in circolazione

La Ferrari non si arrende e punta a stupire critici e tifosi. Nonostante una crisi sotto molti aspetti inquietante e una stagione a dir poco fallimentare la scuderia di Maranello è al lavoro in gran segreto per prendersi una fragorosa rivincita.

Le dichiarazioni rilasciate in tal senso dal presidente John Elkann nel corso del Ferrari Capital Markets Day hanno riacceso la fiammella della speranza ai sostenitori della Rossa: “Voglio essere chiaro: il mio impegno è nei confronti della nostra gente che non vede l’ora di vederci vincere in Formula Uno“.

Parole che pesano e che lasciano immaginare una prospettiva finalmente diversa per il Cavallino Rampante. Intanto è obbligatorio chiudere questo desolante 2025 con un briciolo di dignità, riuscendo a conquistare almeno qualche discreto piazzamento.

Quando mancano infatti sei Gran Premi al termine del mondiale piloti la corsa al titolo è ristretta ai due piloti della McLaren con la Red Bull di Max Verstappen nei panni del possibile, ma lontano in classifica, terzo incomodo.

Un campione del mondo è pronto per la Ferrari

Saranno dunque Oscar Piastri, in testa con 336 punti, e Lando Norris, secondo alle sue spalle con 314, a contendersi lo scettro di campione del mondo. Il driver australiano è stato sempre in testa alla classifica con il britannico nel ruolo di più stretto inseguitore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano svizzero di lingua tedesca Blick la Ferrari avrebbe messo seriamente nel mirino per la stagione 2027 proprio uno dei due alfieri della scuderia di Woking fresca vincitrice del mondiale costruttori.

John Elkann tenta il tutto per tutto, tifosi in estasi

In questo momento stando sempre alle indiscrezioni diffuse dal quotidiano elvetico l’obiettivo numero uno del presidente John Elkann sarebbe proprio il 24enne pilota australiano, che ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi il primo titolo mondiale della sua carriera.

L’operazione avrebbe ottime chance di andare in porto soprattutto per l’interesse a sua volta manifestato da Piastri nei confronti del Cavallino Rampante. Ed è molto probabile che il campione del mondo in pectore prenda il posto di Charles Leclerc, che voci in arrivo dall’interno del team modenese darebbero sempre più vicino all’addio. Non resta che attendere, tra qualche mese sapremo la verità.