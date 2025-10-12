Juve, così sarai imbattibile: super colpo in dirigenza per i bianconeri | Chiellini lo porta alla Continassa

Giorgio Chiellini pronto a mettere a segno un colpo super per la dirigenza della Juve. Ecco l’annuncio ufficiale che chiama in causa l’ex difensore.

La stagione della Juventus è partita con il sapore di anno zero in casa bianconera. In panchina è stato confermato Igor Tudor, subentrato in corsa la passata stagione al posto di Thiago Motta. A cambiare, oltre la guida tecnica della Vecchia Signora, è stata soprattutto la dirigenza.

Dopo la rottura con Cristiano Giuntoli è arrivato alla Continassa il francese Damien Comolli. Il nuovo direttore generale ha sostituito il dirigente ex Napoli, che non è riuscito a raccogliere quanto sperato nella sua avventura in bianconero.

Ad affiancare il manager transalpino poi è stato scelto Giorgio Chiellini. L’ex bandiera della Juve ha avuto prima il ruolo di Head of Football Institutional Relations. Ovvero una figura di rappresentanza all’interno dei quadri dirigenziali bianconeri, nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e mondiali.

Ad inizio giugno poi l’ex difensore è stato nominato Director of Football Strategy, stringendo ancora di più la sua collaborazione con il DG Damien Comolli. Nel frattempo in bianconero è arrivato anche un nuovo direttore tecnico, ovvero l’ex Monza, Francois Modesto.

Nuovo colpaccio nella dirigenza della Juve

La campagna di calciomercato estivo è stata ricca di colpi di scena in casa bianconera. Tra i tanti movimenti, sia in entrata che in uscita, si è assistito ad un evidente cambio di strategia in dirigenza, e la stagione attuale sarà un primo banco di prova.

La squadra guidata da Igor Tudor, dopo aver vinto le prime tre giornate di Serie A, ha collezionato solo pareggi tra campionato e Champions League. Ed in piena pausa per le Nazionali spunta una candidatura a sorpresa per lo sbarco alla Continassa.

Rakitic promesso sposo per la Juve: l’annuncio su Chiellini

Fari puntati su Ivan Rakitic, ex centrocampista di Siviglia e Barcellona tra le altre, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel mese di luglio di quest’anno. Il classe ’88 ha parlato apertamente del suo futuro professionale, lanciando un assist a sorpresa a Giorgio Chiellini.

Alla Gazzetta dello Sport il croato ha prima svelato come Cristiano Ronaldo nel 2019 tentò di farlo arrivare alla Juve. Rakitic svela che il mancato arrivo in Serie A resterà un rimpianto per la sua carriera e poi ha aggiunto: “Credo che in futuro sarò un dirigente. Anzi, se Chiellini avesse bisogno di una mano alla Juve…“