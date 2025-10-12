Di me non vi libererete mai: Eziolino Capuano torna in panchina | Nuova chance in Serie C

Eziolino Capuano è pronto a tornare in panchina, con una nuova occasione in Serie C. Ecco la squadra pronta ad accogliere l’allenatore lucano.

A volte ritornano, Eziolino Capuano continua a guardarsi intorno e c’è una squadra pronta a risollevarsi in Serie C, puntando sul ribaltone in panchina. L’allenatore lucano, noto per la sua esperienza e la sua determinazione, ha già guidato diverse squadre nel corso della sua carriera.

Il tecnico classe ’65 ha girato mezza Italia nella sua carriera, in particolare guidando squadre meridionali. Capuano è un allenatore che non ha paura di prendere posizione e di esprimere le sue opinioni, anche se questo gli ha comportato alcune controversie.

I suoi comportamenti fuori le righe gli sono costati squalifiche e sanzioni, e a volte anche il posto in panchina. Dieci anni fa destò scalpore il suo sfogo in casa Arezzo. Dopo una sconfitta in amichevole della squadra toscana il tecnico apostrofò con insulti e minacce i propri giocatori. Un calciatore registrò di nascosto lo sfogo dell’allenatore, che diventò ben presto virale in tutta Italia.

Più recente è il caso che ha coinvolto l’esperto tecnico nell’ultima esperienza al Trapani. Nel gennaio di quest’anno, dopo la sconfitta per 2-0 con la Juve Next Gen, l’allenatore ha avuto un pesante litigio con il gruppo squadra. I calciatori chiesero all’unanimità l’esonero del tecnico, che venne licenziato per giusta causa dalla società siciliana.

Capuano torna in panchina: novità in Serie C

Quella in Sicilia è stata l’ultima parentesi professionale del tecnico lucano, che non ha smesso di guardarsi intorno a caccia di nuove sfide in panchina.

Una nuova chiamata per Capuano può arrivare ancora una volta dalla Serie C, dove c’è un club che sta lottando ai piani bassi della classifica. Non è escluso il repentino cambio di guida tecnica a stagione in corso.

La Serie C chiama Capuano: ecco il club pronto al ribaltone

Il ritorno di Capuano in panchina potrebbe essere un’opportunità per il Sorrento. La squadra campana sta lottando per risalire la classifica del girone C di Serie C e potrebbe scegliere un allenatore con una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio italiano.

Eziolino Capuano è noto per la sua difesa a tre e il modulo 3-5-2, che potrebbe essere una scelta interessante per una squadra che cerca di stabilizzare la propria difesa e di sfruttare gli spazi in attacco. La sua attenzione alla fase difensiva e allo sfruttamento dell’ampiezza potrebbe essere fondamentale per ottenere risultati importanti nel club campano.