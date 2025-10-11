Signor Lotito, deve venire in caserma: denuncia gravissima | Rischia addirittura la galera

Nel bel mezzo della pausa per le Nazionali d’ottobre un nuovo caso scuote l’ambiente Lazio. Lotito nuovamente nella bufera, ecco le immagini che possono portarlo in caserma.

Non è stata una partenza di stagione semplice in casa Lazio. Gli auspici della piazza biancoceleste, dopo il ritorno in panchina di Maurizio Sarri, si sono dovuti scontrare con la realtà a stretto giro di posta. Prima c’è stato il blocco del calciomercato estivo, arrivato per il mancato rispetto dell’indice di liquidità. Poi una partenza in campionato decisamente sottotono.

Nella convulsa estate biancoceleste c’è stato anche un momento in cui Maurizio Sarri sembrava pronto a separarsi subito da Claudio Lotito, viste le difficoltà sul mercato. Alla fine il tecnico è rimasto al suo posto, ma gli umori della piazza non si sono certo inteneriti nei confronti del patron biancoceleste.

Lo zoccolo duro della tifoseria ha ripreso a contestare con forza l’operato della presidenza Lotito. Sia durante il ritiro che scendendo in piazza a Roma per manifestare il proprio dissenso ai vertici della politica capitolina. In seguito la parola è passata al campo.

La Lazio nelle prime sei giornate di Serie A ha trovato tre sconfitte, due vittorie ed un pareggio. Ai larghi successi contro Verona e Genoa fanno da contraltare le battute d’arresto arrivate con il Como, il Sassuolo e soprattutto la Roma di Gasperini. I biancocelesti sono riusciti ad agguantare il pareggio contro il Torino dell’ex Baroni ed ora sperano di ripartire col piede giusto dopo la sosta.

Lotito senza pace, un nuovo caso scuote i tifosi

Proprio prima del confronto con la squadra granata, allenata dall’ex Baroni, il patron della Lazio ha confermato come la società capitolina non abbia alcun problema di natura finanziaria. Il presidente, e senatore della Repubblica, ha sottolineato come il blocco del mercato sia stata una sanzione ingiusta per i biancocelesti.

Ma a far discutere di recente è stato l’operato del figlio del patron laziale, ovvero Enrico Lotito. Ecco il post condiviso dal dirigente biancoceleste.

Il figlio di Lotito sconvolge il web

Come mostrato dalla pagina Pallaocampo su Instagram, il figlio del patron laziale ha condiviso tramite TikTok delle foto che lo ritraggano in compagnia di due ragazze. Queste immagini sono state create con l’intelligenza artificiale.

In una foto era ritratta mano nella mano con il dirigente biancoceleste l’influencer Ludovica Pagani, fidanzata del romanista El Shaarawy. Una trovata che ha fatto storcere il naso al web e che potrebbe portare anche a dure conseguenze per il figlio del presidente Lotito.