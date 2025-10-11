Rincaro di 42€ al mese: ULTIM’ORA UFFICIALE DAZN | Ormai il calcio è diventato per ricchi

Pioggia di rincari per gli utenti DAZN, che saranno costretti a sborsare oltre 40 euro in più al mese. Ma l’aumento non coinvolge tutti gli abbonati: ecco i dettagli.

Novità importanti in casa DAZN. L’emittente pay per view di eventi sportivi riserva spesso novità importanti per i propri abbonati, siano essi di vecchia data o di recente iscrizione. Nelle scorse settimane ad esempio era emersa una promozione vantaggiosa, riservata agli utenti di lungo corso.

Di recente la piattaforma di live streaming ha offerto la possibilità di rinnovare per un anno l’abbonamento Dazn Full ad un prezzo più che dimezzato. Per gli utenti non iscritti a piani di recente, l’offerta prevede il pagamento di 19,99 euro mensili per la prossima annata.

A conti fatti c’è un risparmio di più della metà dell’abbonamento Dazn Full standard, visto che il prezzo per nuovi utenti è fissato a 44,99 euro. Una mossa per fidelizzare gli appassionati legati da tempo alla piattaforma di streaming di eventi sportivi.

Stavolta, in totale controtendenza con le agevolazioni, DAZN ha scritto direttamente a tanti utenti coinvolti. L’emittente privata ha chiesto un pagamento cospicuo, da saldare entro sette giorni. Ecco tutti i dettagli.

Dazn all’attacco: richieste di indennizzo a 2mila utenti

L’emittente di streaming è stata coinvolta in prima fila, insieme ai vertici calcistici in Italia, alla lotta contro la pirateria di contenuti esclusivi. La maxi operazione portata avanti dalle forze dell’ordine ha individuato oltre 2.000 utilizzatori di piattaforme illegali in Italia, quello che viene chiamato comunemente ‘pezzotto’.

L’emittente detentore dei diritti, in aggiunta alla sanzione amministrativa da 154 euro già partita in Italia, ha deciso di chiedere nuovi risarcimenti. Dazn ha spiccato una richiesta di conciliazione da 500 euro per i colpevoli di aver usufruito di contenuti privati. Chi ha ricevuto questa richiesta ha una settimana di tempo per saldare la sanzione, oppure si rischiano ulteriori procedure.

Pugno duro Dazn sulla pirateria: 500 € di multa

A conti fatti il pagamento di 500 euro all’emittente corrisponde ad un aumento di circa 42 euro mensili su base annuale. La piattaforma di streaming ha inviato raccomandate a tutti gli utenti trovati colpevoli, pretendendo il pagamento dei danni a stretto giro di posta.

Gli utenti multati, che erano stati già colpiti con una sanzione di almeno 154 euro dalle autorità, ora dovranno versare 500 euro all’emittente come forma di conciliazione.