Non solo Milan-Como, un altro match di campionato si giocherà all’estero | C’è l’ok della UEFA

La UEFA ha dato il via libera alla disputa del match di Serie A tra Milan e Como in Australia. Ed ora spunta un’altra gara di campionato da giocare all’estero.

Il comitato esecutivo Uefa ha dato il va libera, seppur in modo eccezionale, a disputare Milan-Como fuori dall’Italia. La sfida in programma per la 24esima giornata di Serie A, verrà giocata in Australia. La federazione calcistica europea ha accettato in via eccezionale la proposta di far disputare la gara a oltre 13mila chilometri di distanza dalla sede originaria.

La partita è in programma nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026, quando a San Siro ci sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La Lega Serie A, constatando come per quella data non c’erano alternative vicino San Siro, ha proposto di disputare la partita in quel di Perth.

Nel comunicato emesso dalla Uefa viene ribadito come la federazione europea sia contraria a far giocare le partite dei campionati nazionali in località estere. Ma la proposta della Lega Serie A è stata approvata “con riluttanza”, dall’organismo che amministra il calcio in Europa.

Il numero uno della Uefa, Aleskander Ceferin, ha sostenuto che giocando le partite di campionato all’estero si rischierebbe in qualche modo di creare storture nelle competizioni. Il dirigente ha poi chiarito che la decisione sia eccezionale, e che non debba esser considerata un precedente per il futuro.

Milan-Como e non solo: altra gara di campionato all’estero

Ora manca solo l’ok definitivo della FIFA e della federazione australiana per formalizzare il tutto in via ufficiale. Non era mai successo nella storia che una gara del campionato italiano venisse disputata al di fuori dei confini nazionali.

Una scelta senza precedenti dunque, ma che non è la sola in Europa. Insieme al via libera per disputare Milan-Como a Perth, l’Uefa ha infatti concesso una deroga simile anche nella Liga spagnola.

Anche la Liga abbandona la Spagna

In particolare l’Uefa ha dato il via libera alla disputa di Villarreal-Barcellona fuori dai confini del paese iberico. La sfida di Liga verrà giocata negli Stati Uniti il 20 dicembre, per la precisione a Miami.

La federazione europea ha dato il consenso anche in questo caso. La gara tra il Sottomarino giallo e la squadra catalana verrà dunque disputata oltreoceano a dicembre.