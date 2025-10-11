Maignan, vattene: Tare ha per le mani la fotocopia di Buffon | Accordo totale con l’agente

Il portiere francese può anche andare via a gennaio: il ds Igli Tare ha infatti trovato l’accordo per quello che sembra la fotocopia di un certo Gigi Buffon.

Il Milan è ripartito con grande energia nella stagione attuale. Dopo qualche anno, soprattutto quello scorso, altamente negativo, in casa rossonera l’arrivo di Max Allegri non ha fatto altro che migliorare le cose. Il tutto è ben visibile guardando la classifica del nostro campionato. Il Diavolo, dopo il passo falso della prima giornata a San Siro contro la Cremonese, ha vinto quattro gare di fila, inclusa quella con il Napoli campione d’Italia in carica.

Solo domenica scorsa a Torino contro la Juventus la corsa milanista si è leggermente interrotta, visto che la sfida è terminata in parità. Di conseguenza i ragazzi di Allegri si trovano al secondo posto con 13 punti, a due sole lunghezze dalla coppia formata da Roma e Napoli, che ne hanno 15. Durante questa sosta dunque i sette volte campioni d’Europa stanno avendo tempo per affinare le proprie tattiche.

Eppure, nonostante quanto di buono è stato fatto fin qui, l’ambiente in quel di Milanello non sembra proprio dei più sereni. Tra i casi più spinosi troviamo quello che vede coinvolto Rafa Leao, che a quanto pare è arrivato ai ferri corti con il tecnico livornese. Anche per quanto riguarda il capitano Mike Maignan le cose non stanno andando benissimo.

Maignan-Milan, sarà addio

Qualche giorno fa è venuta a galla la notizia secondo cui Mike Maignan non vuole rinnovare il proprio contratto con il Milan, in scadenza a giugno prossimo.

Una vera e propria batosta dunque per il Diavolo, che in questo modo rischia di perdere a zero il proprio capitano senza incassare nemmeno un euro. Ed è proprio per evitare questa situazione che la società sta valutando di lasciarlo partire già a gennaio, provando a guadagnare qualcosa dalla sua cessione.

Tare prende il nuovo Buffon

L’eventuale partenza dell’estremo difensore transalpino nel mercato invernale, sarebbe digerita subito dal Milan perché a quanto pare Igli Tare avrebbe già per le mani la fotocopia di Gigi Buffon.

Stiamo parlando di Elia Caprile, che ad alcuni appassionati e addetti ai lavori ricorda sempre più l’ex portierone della Juventus, per la sua esplosività tra i pali e per alcuni movimenti.