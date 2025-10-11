Devo saltare anche la sfida con Israele: Gattuso sta facendo gli scongiuri | Problema ai legamenti

L’infortunio del calciatore sembra piuttosto serio, tanto da essere costretto a saltare anche il match con Israele: Gattuso sta toccando ferro.

L’Italia è pronta ad affrontare le due sfide di questo giro di partite di qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. La nazionale di Gattuso vuole a tutti i costi ottenere due vittorie contro l’Estonia, questa sera alle ore 20.45, e contro Israele, sfida che invece si giocherà martedì sera ad Udine, in un ambiente che si preannuncia caldo soprattutto fuori dallo stadio per via delle questioni riguardanti la guerra a Gaza.

Per quanto riguarda il campo, il nostro commissario tecnico non andrà troppo per il sottile, e in entrambe le partite schiererà la miglior formazione possibile, in modo da portare a casa il bottino pieno. Molte scelte dipenderanno di sicuro dalla condizione dei giocatori, oltre che da eventuali problemi fisici, che sono sempre dietro l’angolo.

Ed è proprio a tal proposito che nelle scorse ore sono arrivate delle novità per nulla positive, che stanno spingendo mister Ringhio a fare gli scongiuri. A quanto pare infatti uno dei calciatori più importanti della nazionale rimarrà ai box a causa di un serio problema ai legamenti, che lo costringerà a saltare anche la sfida contro Israele.

Infortunio serio, ko per il calciatore della nazionale

Nella sfida di sabato pomeriggio scorso giocatasi tra Arsenal e West Ham, Martin Odegaard ha dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di un problema ai legamenti del ginocchio, che si è rivelato anche piuttosto serio.

Di conseguenza il ragazzo non ha risposto alla convocazione della sua nazionale, e salterà sia la sfida di oggi pomeriggio contro Israele, in programma alle ore 18.00, sia la successiva amichevole della sua Norvegia.

Gattuso fa gli scongiuri

Nonostante l’infortunio non riguardi un calciatore della nostra nazionale, mister Rino Gattuso sta facendo gli scongiuri per due ragioni ben precise.

In primis il ct sta sperando che salti la partita con l’Italia, ma anche perché senza di lui la Norvegia potrebbe andare in difficoltà. Magari già a partire dalla gara di stasera contro Israele, che potrebbe farci un regalo enorme. Staremo a vedere come andranno le cose.