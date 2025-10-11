Commisso si arrende: MESSA IN VENDITA LA FIORENTINA | In città si sogna lo scudetto

Il patron viola, dopo il caos e le polemiche degli ultimi giorni, ha deciso di mettere in vendita la società, e adesso in città si sogna in grande.

Non è stato un avvio di stagione per nulla facile quello della Fiorentina. Dopo l’addio di Raffaele Palladino, dimessosi a causa di alcune intemperanze con la società, si è deciso di puntare su Stefano Pioli, tornato a Firenze dopo alcuni anni. E se in seguito ad un calciomercato estivo piuttosto ghiotto c’erano delle ambizioni importanti, questa prima parte di stagione ha fatto tornare tutti sulla terra.

La Fiorentina in campionato ha ottenuto solo tre punti, frutto di tre pareggi. Ancora nessuna vittoria dunque nei primi sei match di Serie A. Una situazione che ha mandato su tutte le furie i tifosi, che adesso sono in netta contestazione con il club. La curva Fiesole nei giorni scorsi ha chiesto senza nemmeno troppi giri di parole di far fuori il direttore sportivo Daniele Pradé, artefice a loro dire del disastro gigliato.

La protesta del popolo viola però è anche nei confronti del patron Rocco Commisso, che negli ultimi anni non ha mai lanciato le ambizioni della squadra ad un livello superiore. Ed è per questa ragione che lo statunitense sarebbe pronto a prendere una decisione a dir poco clamorosa: vendere la società.

Rocco Commisso vende la Fiorentina

Come abbiamo detto in precedenza la situazione in casa viola non va per niente bene. I tifosi sono stufi, non solo di questa stagione, ma anche di quelle passate.

Di conseguenza anche Commisso, spesso attaccato dal popolo gigliato, sembra non averne più, e sarebbe addirittura intenzionato a vendere la società per farsi da parte, e non essere più contestato a morte. E questa notizia, sebbene non sia stata ancora confermata, sta già facendo impazzire i tifosi fiorentini.

I tifosi viola sognano in grande

Ormai si sa che nel mondo del calcio gli arabi o comunque le proprietà ricche spingono ed investono con grande forza. Ed è proprio in questo che sperano i tifosi della Fiorentina qualora Commisso cedesse davvero il club.

Con un magnate al comando, ci sarebbero tanti soldi da spendere, e quello di tornare nell’elite del calcio italiano, diventerebbe molto più di un sogno.