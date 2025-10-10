Stavolta si è arrabbiato anche Elkann: Juventus in rotta con la Lega | Chiesto un mega risarcimento

Esplode la furia della Juventus e dei suoi tifosi tanto che il maggior azionista, John Elkann, pretende un super risarcimento da Lega e FIGC

La rabbia della Juventus deflagra in tutta la sua virulenza. I tifosi bianconeri da ore stanno dando libero sfogo al proprio diffuso malcontento attraverso i consueti e canonici strumenti di comunicazione e al tempo stesso invocano una dura presa di posizione da parte della società.

Un malessere, quello dei sostenitori bianconeri, acuito e amplificato da un avvio di stagione tutt’altor che esaltante. Le tre vittorie nei primi tre turni di campionato sembrano già un ricordo lontano e sbiadito, alla luce dei cinque pareggi consecutivi inanellati tra Serie A e Champions League.

Dubbi e perplessità aleggiano anche sulla scelta della società di affidare a un allenatore come Igor Tudor il nuovo progetto tecnico: una volta sfumato l’obiettivo numero uno di Elkann, vale a dire Antonio Conte, il management bianconero si è fatto trovare impreparato.

La percezione di tutti, tifosi e osservatori, è che il tecnico croato sia rimasto alla Continassa solo ed esclusivamente per mancanza di alternative. Una sorta di anatra zoppa che si riverbera sulle prestazioni e sui risultati ottenuti finora da Bremer e compagni.

John Elkann è furibondo, i tifosi juventini di più

All’insoddisfazione relativa alla sfera tecnica si è aggiunta nelle ultime ore la rabbia per quanto emerso da alcune intercettazioni pubblicate dal quotidiano ‘La Repubblica’. Si tratta di conversazioni andate in scena tra i dirigenti del Napoli all’epoca dell’affare Osimhen.

Nell’estate del 2020 gli azzurri acquistarono il fortissimo centravanti nigeriano dal Lille, una trattativa piena zeppa di lati oscuri alcuni dei quali portati alla luce proprio grazie allo scambio di messaggi tra i dirigenti. Messaggi nel quali emerge la chiara volontà di gonfiare le cifre dell’affare grazie all’inserimento nella trattativa di illustri sconosciuti, giovani Primavera del Napoli che in Francia non sono mai andati.

La Juventus è stata penalizzata, altri club invece no

Le indicazioni fornite dal vicedirettore sportivo Pompilio all’allora ds Cristiano Giuntoli (“Mi raccomando, non scrivere nulla“) rappresentano una sorta di pistola fumante. Ciononostante, ed è questa la notizia che ha fatto infuriare l’ambiente Juve, il processo sportivo sul caso delle plusvalenze gonfiate non sarà riaperto.

Per questo motivo la società bianconera che invece ha subito una pesante penalizzazione in classifica per la vicenda delle plusvalenze gonfiate, oltre all’esclusione dalle coppe europee, starebbe pensando di agire attraverso un esposto da inviare a Lega Calcio e Federazione.