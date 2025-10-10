Sinner va al controllo medico, le notizie non sono buone | Lascia il tennis nel giro di 3 anni

Arrivano pessime notizie per Jannik Sinner dopo il ritiro a Shanghai per problemi fisici. La previsione lascia senza parole, può arrivare il ritiro a stretto giro di posta.

La rincorsa alla difesa del titolo a Shangahi per Jannik Sinner si è conclusa prima degli ottavi di finale. Il tennista numero 2 al mondo si è dovuto arrendere ai guai fisici che sono sopraggiunti nella sfida all’olandese Griekspoor, numero 31 nella classifica ATP.

L’altoatesino ha alzato bandiera bianca al terzo turno del torneo asiatico, quando il risultato era sull’1-1. Sinner aveva vinto, non senza fatica, il primo set al tie break. Nella seconda frazione ha ceduto per 7 a 5 il set all’avversario. Nel terzo set ha iniziato a zoppicare, non riuscendo più ad utilizzare la gamba destra come avrebbe voluto.

Nemmeno l’intervento del fisioterapista è stato sufficiente. Sul punteggio di 3-2 in favore dell’olandese, Sinner ha abbandonato il campo nel terzo set. L’altoatesino ha lasciato Shanghai dolorante, sorretto e senza riuscire nemmeno a sollevare il proprio borsone. Si tratta del settimo ritiro in carriera per il tennista originario di San Candido.

Questo ritiro dal torneo ha lasciato un solco nel tennis italiano. Di recente Filippo Volandri, capitano della squadra italiana di Coppa Davis, è tornato sulla condizione dell’altoatesino parlando del Masters 1000 di Shanghai. Oggetto delle critiche sono le condizioni atmosferiche in cui si disputa il torneo, che hanno portato a malori e ritiri per tanti atleti.

Ritiro Sinner, campanello d’allarme per il numero 2 ATP

Volandri ha dichiarato ai microfoni di Super Tennis: “Questa volta è toccato a Sinner. Abbiamo parlato dei tanti ritiri. Quasi in tutti i match che superano le due ore entra il medico per misurare la pressione, perché il giocatore si sente male.”

Questa è solo una delle ultimi voci del coro che si è levato contro le condizioni climatiche ed atmosferiche del Masters 1000 disputato a Shanghai. Mentre fa discutere il web un’altra previsione che punta il dito sulle condizioni fisiche generali di Jannik Sinner, anche in ottica futura.

Bertolucci netto su Sinner: l’annuncio dopo il ritiro

Paolo Bertolucci è intervenuto a Sky Sport, parlando del ritiro per crampo di Sinner. Ecco le sue parole: “Sinner è un po’ gracilino. Non ha la consistenza fisica di tennisti come Djokovic o Alcaraz.”

Questo annuncio ha aperto nuovi fronti di discussione sulle prospettive future del tennista altoatesino. Senza una robusta conformazione fisica e con l’avanzare dell’età, i guai potrebbero aumentare per l’idolo dei tifosi azzurri. Se la situazione degli infortuni non dovesse migliorare non è da escludere un clamoroso quanto triste addio alle scene nel giro dei prossimi anni.