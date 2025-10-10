Ora non avete più scuse: nuovo strumento per aiutare gli arbitri | Molto meglio del VAR

Nuova svolta clamorosa in arrivo per il mondo arbitrale. Ecco il nuovo strumento che aiuterà i direttori di gara per il futuro, è ancora più preciso del VAR.

La partenza della nuova stagione arbitrale in Serie A è stata estremamente in salita. Anche l’ultimo big match, prima della sosta per le Nazionali di ottobre, ha lasciato strascichi polemici intorno all’operato di direttori di gara e VAR. Parliamo di quanto accaduto durante Juve-Milan.

Nel secondo tempo della sfida l’arbitro Guida ha concesso un calcio di rigore per i rossoneri. Il tiro dagli undici metri è stato poi sbagliato da Pulisic, ma sono rimasti tanti dubbi sul contatto tra lo juventino Kelly e l’attaccante rossonero Gimenez. L’errore dal dischetto ha evitato che l’episodio dubbio influisse sul risultato finale, ma è solo uno degli episodi controversi più recenti.

Dopo le prime sei giornate di campionato la lista di errori arbitrali, a volte anche con la complicità del VAR è corposa. Addirittura Gravina scese in campo dopo quanto accaduto sempre al Milan, che stavolta subì un torto evidente contro il Bologna.

Parliamo del calcio di rigore prima concesso e poi revocato per fallo su Nkunku. La spinta del difensore rossoblù sembrava evidente, ma il direttore di gara, richiamato dal VAR tolse la massima punizione. Episodio che fece esplodere di rabbia Max Allegri, poi espulso dalla panchina del Milan.

Arbitri e VAR, la nuova invenzione è rivoluzionaria

Appare evidente che la strada per arrivare a zero errori è ancora lunga nel nostro calcio. Il protocollo VAR è costantemente oggetto di discussione tra tifosi ed addetti ai lavori in Italia. C’è chi invoca la possibilità di una chiamata da parte delle squadre, sul modello del challenge, e chi tornerebbe all’antico.

L’introduzione della tecnologia in campo ha risolto in modo scientifico diverse contese. Pensiamo al fuorigioco o al gol – no gol, grazie all’utilizzo di immagini che vengono analizzate con cura maniacale. Ma per quanto riguarda altre situazioni da gioco, come falli o colpi di mano, tanto è ancora demandato alle persone fisiche, che siano arbitri o assistenti VAR.

Nuova rivoluzione arbitri: le novità per il Mondiale

Su questo argomento non è sfuggita al web una nuova innovazione che sarà introdotta ufficialmente nel Mondiale del 2026. Per il torneo in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, è stato presentato il pallone Trionda da Adidas.

La sfera da gioco, già testata oltreoceano, integra al suo interno un chip che invierà dati al VAR per decisioni più rapide su fuorigioco o falli di mano.