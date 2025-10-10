Devi tornare subito a Milano: Lautaro finge l’infortunio, poi lascia la Nazionale | Ordine irreversibile di Marotta

Il centravanti interista ha ricevuto l’ordine dalla società meneghina di lasciare il ritiro della nazionale argentina: sta fingendo un infortunio per tornare in Italia.

La stagione dell’Inter non è iniziata alla grande. Il ko alla seconda giornata di campionato in quel di San Siro contro l’Udinese aveva fatto scattare subito l’allarme. Quando poi i nerazzurri sono caduti nella trasferta di Torino contro la Juventus, in maniera a dir poco rocambolesca, si è cominciato a pensare ad un’annata fallimentare del club, che ha cambiato tanto in estate.

E invece dopo quella sconfitta la Beneamata ha solo vinto. Due vittorie in Champions League, contro Ajax e Slavia Praga, tre successi in campionato, rispettivamente con Sassuolo, Cagliari e, l’ultimo schiacciante per 4-1, Cremonese. Gli uomini di Christian Chivu sono dunque praticamente rinati, e ora sperano di continuare per questa strada.

I prossimi appuntamenti per l’Inter saranno però ben più complicati. A partire da quello dopo la sosta, quando il Biscione approderà a Roma per sfidare i giallorossi di Gian Piero Gasperini, primi in classifica e volenterosi di continuare a stupire tutti. Ma è proprio in vista di tale trasferta che il club milanese sta per studiare un escamotage che appare tutt’altro che regolare.

Lautaro-Inter, che cosa sta succedendo?

Non è una novità che mandare i calciatori in nazionale è una cosa piuttosto penalizzante per i club, soprattutto se appartengono a selezioni fuori dall’Europa. Nello specifico, quando questi vanno in Sud America, i loro rientri sono sempre ritardati, per via dei lunghi viaggi.

Questa volta però Lautaro Martinez farà ancora più tardi del previsto. Il match amichevole tra la sua Argentina e Porto Rico infatti è stato posticipato, e di conseguenza il capitano interista arriverà a Milano dopo la data prevista, quasi sotto al match di Roma. Per evitare tutto ciò però la società meneghina sta pensando di fare una mossa non proprio correttissima.

La mossa dell’Inter

In vista del match dello stadio Olimpico, l’Inter dovrà già rinunciare a Marcus Thuram, che si è fatto male prima della sosta e dovrà rimanere ai box ancora per qualche settimana.

E’ chiaro che perdere anche Lautaro Martinez sarebbe un brutto colpo per mister Chivu. Di conseguenza la società potrebbe addirittura chiedere al suo capitano di fingere un infortunio in nazionale, per tornare prima a Milano ed essere pienamente disponibile per la partita contro la Roma-