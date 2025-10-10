Colpo di scena Maignan: tra il Milan e il rinnovo spunta la Juve | Comolli all’assalto

Un colpo di scena clamoroso coinvolge il futuro di Mike Maignan in casa Milan. La trattativa per il rinnovo è bloccata e si inserisce la Juve. Ecco la strategia di Comolli.

Dopo essersi affrontate in campo, nella sfida a reti bianche di Torino, Juve e Milan si sfidano in ottica calciomercato. Al centro della contesa c’è il cartellino di Mike Maignan, estremo difensore rossonero protagonista di un ottimo avvio di stagione agli ordini di Massimiliano Allegri.

Il portiere del Milan ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e le trattative per il rinnovo sono bloccate con la società rossonera. Il suo profilo è da tempo monitorato da grandi club europei, come Bayern o Chelsea, ma ora spunta uno scenario a sorpresa in Serie A.

Secondo quanto rilancia oggi la Gazzetta dello Sport, anche la Juventus ha messo gli occhi sull’estremo difensore del Milan. Il portiere francese si candida ad essere un dei nomi più caldi a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo, un po’ come Dusan Vlahovic sponda bianconera.

E la passata estate il primo colpo della Vecchia Signora è stato messo a segno a parametro zero da Damien Comolli. Parliamo del centravanti Jonathan David, che al Lille vinse uno scudetto proprio con Mike Maignan in porta. Che la coppia possa ritrovarsi alla Continassa non appare dunque così impossibile in futuro.

La Juve si tuffa su Maignan: niente rinnovo col Milan

Proprio nella recente sfida di Torino il portiere è stato tra i migliori in campo all’Allianz Stadium. Sotto gli occhi di Comolli e Chiellini, Magic Mike ha compiuto un riflesso super su tentativo di Gatti, annullando la più ghiotta chance per i bianconeri.

Ora la Vecchia Signora sembra pronta a sciogliere le riserve per convincere il portiere francese a sposare il progetto bianconero. Un’operazione che avrebbe il sapore della beffa per il Milan, che perderebbe uno dei suoi migliori giocatori a parametro zero e ad una diretta concorrente.

Comolli su Maignan: quale futuro per Di Gregorio?

Alla Continassa c’è voglia di rinnovamento in porta. Le prestazioni di Di Gregorio in questa prima parte di stagione non sono di certo state esaltanti. Ecco perché il profilo di Maignan sembra calzare a pennello per il progetto bianconero.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, principalmente sullo stipendio e sulla concorrenza estera. In caso di fumata bianca per Di Gregorio si aprirebbero le porte della cessione estiva. L’ex Monza è un profilo decisamente apprezzato in Inghilterra.