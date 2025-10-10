Bove torna in campo: Gasperini lo mette nella lista della Serie A | Pronto a prendersi il posto in mezzo al campo

Novità Edoardo Bove, il calciatore è pronto a tornare in campo con la Roma di Gasperini. Il tecnico giallorosso può avere un nuovo rinforzo a centrocampo.

Il tempo per Edoardo Bove si è fermato il primo dicembre dello scorso anno. Nel corso del match tra la Fiorentina e l’Inter il centrocampista, girato dalla Roma ai viola in prestito la scorsa estate, ha avuto un arresto cardiaco. Il suo cuore ha smesso di battere in campo, facendo temere il peggio a milioni di tifosi in Italia.

Dopo due settimane il calciatore è stato dimesso dall’ospedale. I medici hanno deciso di impiantargli un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, una circostanza che lo accomuna all’ex Inter, Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha vissuto lo stesso incubo agli europei e si è sottoposto al medesimo intervento chirurgico.

Il protocollo sanitario della Serie A in questi casi parla chiaro, l’idoneità sportiva non viene concessa a chi possiede dispositivi cardiaci sottocutanei. Ecco perché il danese rescisse con l’Inter, tornando a giocare in Premier League.

Oltre al campionato inglese anche in Francia, Germania e Spagna sono ammessi calciatori che hanno impiantato un defibrillatore cardiaco, a patto che non vengano riscontrate patologie cardiache croniche. Ecco perché a più riprese si è parlato di un possibile approdo in campionati esteri anche per il centrocampista della Roma.

Quale futuro per Bove: il punto in casa Roma

Per il centrocampista romano non è stata riscontrata alcuna patologia cardiaca. Una buona notizia che potrebbe riavvicinarlo al ritorno in campo a stretto giro di posta. La passata stagione il centrocampista aveva ricevuto l’abbraccio commosso dello stadio Olimpico, che lo ha tributato in occasione di Roma-Fiorentina.

Il sogno del classe 2002 è quello di tornare a calcare il rettangolo da gioco. Il centrocampista, che Mourinho ribattezzò affettuosamente ‘cane malato’ per la sua tenacia in campo, spera di riavere la completa idoneità sportiva dai responsabili sanitari.

Bove attende l’idoneità, Gasperini osserva

Il cartellino del centrocampista è di proprietà della Roma. Qualora l’idoneità arrivasse però appare complicato che possa esser inserito da subito in lista per la squadra di Gasperini. Il protocollo in Italia continua ad essere rigido con atleti che hanno un defibrillatore sottocutaneo.

La soluzione potrebbe essere un cambio radicale nel regolamento, o una deroga speciale concessa al classe 2002. In quel caso mister Gasperini avrebbe un rinforzo di assoluto livello a centrocampo già a Trigoria. Altra strada lo potrebbe vedere scendere in campo in uno dei maggiori campionati europei.