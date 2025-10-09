Stiamo alla canna del gas: DAZN a un passo dalla bancarotta | Non trasmetterà più la Serie A

Clamorosa svolta in casa DAZN. L’annuncio apre scenari di bancarotta per il colosso dello streaming di eventi sportivi. Così può saltare anche la trasmissione della Serie A.

Da anni tutti conoscono DAZN, la piattaforma di servizi pay per view in streaming che trasmette le partite della Serie A dal lontano 2018. In prima battuta la piattaforma web aveva diritti per trasmettere solo tre gare per ogni giornata di campionato. A partire dalla stagione 2020-21 la web tv si è aggiudicata tutto il palinsesto calcistico del massimo campionato italiano.

La stagione 2025-26 è ripartita in casa DAZN tra nuovi debutti e conferme del palinsesto. Ampliata la platea di opinionisti, con volti nuovi e tanti contenuti esclusivi. Dai volti più iconici, come Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Bergomi e Stramaccioni agli ultimi arrivati come Hernanes o Bobo Vieri, le trasmissioni di DAZN sono entrate nell’immaginario collettivo dei calciofili in Italia.

Il programma OPEN VAR riscuote sempre molto seguito. Lo show analizza gli episodi arbitrali più controversi, facendo ascoltare gli audio dei direttori di gara e gli assistenti alla sala VAR. Una novità assoluta, resa possibile grazie alla collaborazione della rete privata con Lega Serie A e AIA, l’associazione di arbitri italiani.

Da questa stagione poi è stato affidato a Diletta Leotta il programma Fuoriclasse – Serie A Show. Per la prima volta la presentatrice conduce un programma serale di punta in casa DAZN.

Annuncio a sorpresa DAZN: dubbi sulla tenuta finanziaria

Gli abbonamenti a DAZN sono aumentati in questa stagione. Dietro al boom di adesioni c’è soprattutto la lotta alla pirateria, portata avanti come una battaglia sia dalla rete televisiva che dagli organismi che amministrano il calcio in Italia.

Ma, nonostante le adesioni al servizio pay per view aumentate nei mesi scorsi, la novità che coinvolge la rete privata apre a dubbi su una possibile bancarotta della piattaforma web.

DAZN in bancarotta: la notizia sorprende il web

Chiariamo da subito che non ci sono notizie ufficiali su possibili problemi finanziari per il colosso dello streaming. Di certo la notizia che rimbalza sul web ha aperto fronti di discussione in materia.

Come annunciato su Instagram dalla pagina Pallaocampo, DAZN sta proponendo a tanti vecchi abbonati una clamorosa offerta. C’è la possibilità di avere DAZN Full a 19,90 euro per dodici mesi. L’offerta non coinvolge i nuovi abbonati e sa tanto di tentativo disperato per non perdere risorse.